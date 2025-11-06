“Estamos ante un fracaso”: Petro a días de una nueva cumbre de cambio climático

El presidente Gustavo Petro, acompañado de su hija, Sofía Petro, estrecha manos con el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, a su llegada a la Cumbre Mundial de Líderes sobre la Acción Climática, que se celebra este jueves y viernes en Belén, Brasil. Foto: Lucas Landau - COP30

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A cuatro días de que en Belén, Brasil, inicie la COP30, la cumbre de cambio climático más importante del mundo, el presidente Gustavo Petro señaló que “después de 29 COP (...) estamos ante un fracaso”.

Las palabras de Petro llegaron al inicio de la Cumbre Mundial de Líderes sobre la Acción Climática, que reunirá durante dos días a 143 delegaciones confirmadas, incluyendo 57 jefes de Estado y 39 ministros.

Esta cumbre mundial hace parte de las actividades oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que comenzará este lunes 10 de noviembre, en Belén, y se extenderá hasta el viernes 21 de noviembre.

Durante el discurso del presidente Petro, que llegó luego de las palabras de los presidentes de Brasil y Chile, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, y del viceprimer ministro de China, Ding Xuexiang, el mandatario colombiano aseguró que le ha pedido a la delegación colombiana que participará de la COP30 “ser más radical en la consecución de las metas de la vida, reconociendo antes que nada que estamos ante un fracaso. Las palabras tibias no se convierten sino en fetiches y fantasmas ante una realidad que tenemos que asumir tal cual”.

El fracaso al que se refirió el presidente Petro, tiene que ver con la meta trazada hace 10 años en el Acuerdo de París. Allí, se planteó reducir las emisiones de gases contaminantes para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C para finales de siglo.

Sin embargo, como reconoció Guterres hace unos días, que la temperatura global supere los 1,5 °C “ya es inevitable”. Para el presidente colombiano, “este fracaso se debe, en primer lugar, al lobby de los intereses del petróleo, el carbón y el gas en esta asamblea”, haciendo alusión a las recurrentes denuncias de lobistas de la industria de los combustibles fósiles en las anteriores cumbres de cambio climático.

Por ejemplo, en la COP29, que se celebró en Azerbaiyán el año pasado, más de 1.700 lobistas de combustibles fósiles hicieron presencia en la cumbre climática. Sumados, esos negociadores fueron más numerosos que los delegados de los diez países más vulnerables a la crisis climática.

Durante su discurso, el presidente Petro también criticó la ausencia de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Cabe recordar que una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó Trump tras regresar a la presidencia fue la de retirar a ese país, el segundo emisor de gases contaminantes, del Acuerdo de París.

“Que el señor Donald Trump no venga, que tenga una conducta personal de negación de la ciencia y lleve a su sociedad con los ojos cerrados al abismo, y con ella a la humanidad. El señor Trump está equivocado, la ciencia alumbra el colapso si Estados Unidos no se mueve hacia la descarbonización de su propia economía”, agregó Petro durante su intervención.

Las palabras de Lula da Silva y António Guterres

Uno de los discursos más esperados de la Cumbre Mundial de Líderes sobre la Acción Climática, era precisamente el de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, país que hospedará la COP30. A pesar de los avances en reducir la deforestación, lo que condujo a disminuir las emisiones contaminantes de ese país, Lula ha sido criticado por sus planes de expansión de los combustibles fósiles en la Amazonia.

“La ciencia ya indica que este aumento (de la temperatura) se prolongará durante algún tiempo o incluso décadas, pero no podemos abandonar el objetivo del Acuerdo de París”, aseguró durante su intervención el presidente brasileño, quien agregó que el mundo se encamina hacia un calentamiento de 2,5 °C para 2100, según la agencia ambiental de la ONU.

Ante este escenario, Lula pidió que esta sea la COP “de la verdad”. “Es el momento de tomarse en serio las advertencias de la ciencia. Es hora de afrontar la realidad y decidir si tendremos o no el valor y la determinación necesarios para transformarla”, agregó.

Sin embargo, el presidente de Brasil prevé dos retos, o desajustes, para avanzar en ese camino. El primero, señaló, es la desconexión entre los salones diplomáticos y el mundo real. “Puede que la gente no entienda qué son las emisiones o las toneladas métricas de carbono, pero siente la contaminación. Puede que no comprendan qué son los sumideros de carbono o los reguladores climáticos, pero reconocen el valor de los bosques y los océanos”.

El segundo, es el desajuste entre el contexto geopolítico y la urgencia climática. “Las fuerzas extremistas fabrican falsedades para obtener ganancias electorales y aprisionar a las generaciones futuras en un modelo obsoleto que perpetúa las disparidades sociales y económicas y la degradación ambiental”, señaló sobre este asunto Lula.

El llamado del presidente de Brasil estuvo dirigido a adoptar un nuevo modelo de desarrollo “más justo, resiliente y con bajas emisiones de carbono”.

Por su parte, Guterres, el Secretario General de la ONU, enfatizó sobre lo que significa que el mundo ya no vaya a cumplir la primera meta del Acuerdo de París. “Necesitamos un cambio de paradigma para limitar la magnitud y la duración de este rebasamiento y reducirlo rápidamente. Incluso un rebasamiento temporal tendrá consecuencias dramáticas”, aseguró el portugués.

En sus palabras, enunció alguna de las consecuencias: “Podría empujar a los ecosistemas más allá de puntos de inflexión irreversibles, exponer a miles de millones de personas a condiciones inhabitables y amplificar las amenazas a la paz y la seguridad”. Por eso, agregó, “cada fracción de grado significa más hambre, desplazamientos y pérdidas, especialmente para los menos responsables”.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜