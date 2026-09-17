Estas son las regiones del país donde lloverá hoy, según pronóstico del Ideam

Sin embargo se presentó mayor nubosidad, acompañada de lluvias moderadas a fuertes, en zonas puntuales del oriente de Cundinamarca, sur y oriente de Boyacá, noroccidente de Meta, suroccidente de…

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales emitió su pronóstico del tiempo para este jueves, 17 de septiembre. En principio, la entidad dio a conocer las condiciones que se presentaron durante de esta madrugada, en la que predominó cielo entre ligero y parcialmente nublado con tiempo seco en gran parte del territorio colombiano.

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Sin embargo se presentó mayor nubosidad, acompañada de lluvias moderadas a fuertes, en zonas puntuales del oriente de Cundinamarca, sur y oriente de Boyacá, noroccidente de Meta, suroccidente de Casanare, oriente de Caquetá, centro y occidente de Vaupés, centro y norte de Amazonas, así como en sectores del centro y sur del océano Pacífico.

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Además, en gran parte del mar Caribe colombiano persistieron condiciones de tiempo seco con escasa nubosidad, aunque en la zona noroccidental se observó abundante nubosidad, con precipitaciones entre ligeras y moderadas. Por su parte, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominó el cielo mayormente nublado, con lluvias entre ligeras y moderadas en su área marítima.

“De manera aislada y ocasional, se registraron lloviznas y lluvias de menor intensidad en sectores del oriente de Nariño”, apuntó el instituto. “En Bogotá, aunque predominó el tiempo seco con cielo mayormente nublado, se registraron lloviznas y lluvias ligeras de manera ocasional, particularmente en zonas puntuales del oriente de la ciudad”.

En ese sentido, para este jueves el Ideam prevé cielo mayormente nublado a cubierto, con los mayores acumulados de lluvia sobre sectores de la plataforma marítima y continental del Pacífico, especialmente durante la tarde, la noche y la madrugada. También es probable que llueva considerablemente en áreas del suroccidente y noroccidente del mar Caribe, incluyendo sectores del archipiélago, principalmente entre la mañana y la madrugada.

Del mismo modo, podrían presentarse precipitaciones en zonas puntuales del sur y oriente de la región Caribe, el norte y oriente de la región Andina, amplios sectores del occidente y oriente de la Orinoquía, así como en el occidente, sur y oriente de la Amazonia, con mayor probabilidad durante la tarde, la noche y la madrugada.

En cambio, en sectores del centro-norte y nororiente de la región Caribe, especialmente en áreas del norte de Bolívar, Atlántico, centro y noroccidente de Magdalena, centro y oriente de La Guajira, así como en el centro de Cesar, se espera un cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco.

Estas condiciones mayormente secas también se prevén en zonas del centro, sur y algunos sectores puntuales del norte de la región Andina, particularmente sobre el suroriente de Antioquia, norte y occidente de Boyacá, occidente y norte de Cundinamarca, Tolima, centro de Norte de Santander, centro de Huila, y en sectores del centro-oriente de Cauca y Nariño. Por otro lado, en amplios sectores del centro y oriente del mar Caribe, se estiman condiciones relativamente estables.

Es por ello que el instituto prevé, respecto a la sensación térmica, valores elevados en amplios sectores de la región Caribe, la Amazonia, los valles interandinos y el valle del río Magdalena, incluyendo algunos sectores del noroccidente y centro del país. Dichas condiciones, agregó, podrían favorecer registros de sensación térmica superiores a los habituales para la época, sobre todo en zonas de baja altitud donde coincidan altas temperaturas del aire y elevados contenidos de humedad.

Puntualmente en Bogotá, la entidad pronostica que continuarán las condiciones mayormente secas y la nubosidad variable. No obstante, podría haber lloviznas en sectores del norte y suroriente de la ciudad, con una temperatura mínima estimada de aproximadamente 10 °C. Luego, para la tarde, se espera un aumento en la probabilidad de precipitaciones, con lloviznas y lluvias ligeras principalmente en sectores del norte, oriente y sur de la ciudad, incluyendo zonas de Suba, Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz, y la temperatura máxima podría alcanzar valores cercanos a los 19 °C. Finalmente, en la nocha habría una disminución de las precipitaciones, con predominio de condiciones secas en gran parte de la capital y cielo parcialmente nublado.



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