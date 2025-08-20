Estas son las regiones donde lloverá este miércoles 20 de agosto, según el IDEAM

En las principales ciudades del país, aunque el día iniciará con condiciones secas, no se descartan lloviznas o lluvias en horas de la tarde y noche. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Según el pronóstico del tiempo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) para este miércoles 20 de agosto, se prevén condiciones mayormente nubladas con precipitaciones de intensidad moderada a fuerte en varias regiones del país.

Las precipitaciones más fuertes se esperan en Chocó, así como en sectores del sur de Sucre, centro y sur de Bolívar, norte de Norte de Santander, Risaralda, Antioquia y Valle del Cauca. En regiones como Córdoba, sur de Magdalena, Cauca, norte y occidente de Nariño, Caldas, Santander, noroccidente y sur de Boyacá, norte y oriente de Cundinamarca, norte y sur de Meta, suroccidente de Casanare, norte de Arauca, occidente de Caquetá, norte de Guaviare y oriente de Guainía, se esperan lluvias más moderadas.

Mientras tanto, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el IDEAM pronostica lloviznas o lluvias ocasionales a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para Bogotá

Durante las primeras horas del día, el Instituto espera que prevalezca el tiempo seco, con cielo entre ligera y parcialmente nublado, acompañado de intervalos de sol.

Ya en la tarde, aunque se prevé que continúe el tiempo seco con cielo parcialmente nubado, podrían presentarse lloviznas y lluvias en sectores del sur y occidente de la capital.

Hacia el final del día, cuya temperatura máxima podría superar los 19 °C, se pronostica cielo parcial a mayormente nublado, con posibles lloviznas o lluvias en zonas puntuales del norte y occidente de la capital

Pronóstico del tiempo para Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Tunja

Tanto en Barranquilla como en Cartagena, durante la mayor parte del día se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado con tiempo seco, aunque no se descarta mayor nubosidad y algunas lloviznas en horas de la tarde.

En Medellín y Cali la mañana tendrá condiciones secas, pero la nubosidad irá aumentando a lo largo del día, por lo que son posibles lloviznas o lluvias al final de la tarde e incluso en horas de la noche.

Finalmente, en Tunja y Bucaramanga, también se espera predominio de las condiciones secas a lo largo del día. Pero, al final de la tarde y durante la noche, podrían presentarse lloviznas o lluvias esporádicas.

