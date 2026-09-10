De manera puntual, el Instituto señala que se pueden presentar lluvias fuertes, algunas de ellas acompañadas por tormentas eléctricas, en los departamentos de Bolívar, Magdalena, Sucre, Cesar, Chocó,…

De acuerdo con el pronóstico del tiempo para este jueves 10 de septiembre, emitido por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se esperan fuertes lluvias en la región Pacífica, el sur de la región Caribe, el norte y occidente de la región Andina, así como en sectores de la Orinoquía y el oriente de la Amazonia.

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Estas son las regiones donde se esperan lluvias este jueves 10 de septiembre

De manera puntual, el Instituto señala que se pueden presentar lluvias fuertes, algunas de ellas acompañadas por tormentas eléctricas, en los departamentos de Bolívar, Magdalena, Sucre, Cesar, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Caquetá.

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De igual manera, en el marco del seguimiento a la temporada ciclónica, la entidad monitorea el desarrollo de tres ondas tropicales, dos de las cuales pueden influir en las precipitaciones del país durante los próximos días.

La primera de ellas es la onda tropical #47, que ya se encuentra transitando sobre el norte del país y tiene probabilidad de generar lluvias en el Caribe. La segunda es la onda tropical #48, que se ubica al oriente del Caribe y podría ingresar por el nororiente del territorio nacional en las próximas 24 horas, lo que a su vez podría generar lluvias sobre la Orinoquía.

Finalmente, la onda tropical #49, que se ubica al oriente del océano Atlántico tropical occidental, no presenta influencia sobre el país en los próximos cuatro días.

Por estas condiciones de lluvias, en el país hay 127 municipios que se encuentran en algún nivel de alerta por deslizamientos. De estos, Chocó y Casanare, con 13 y 3, respectivamente, son los que mayor cantidad de municipios tienen en alerta roja.

Al mismo tiempo que en buena parte del país se esperan lluvias, el Ideam también advirtió que en otras regiones podrían presentarse valores elevados de las temperaturas máximas. En particular, esto podría suceder en el oriente y centro de la región Caribe, los valles interandinos del río Magdalena, el occidente de la Amazonia y sectores dispersos del suroccidente de la Orinoquía.

En estas regiones, esas condiciones, asociadas en algunos casos a altos niveles de humedad, podrían favorecer sensaciones térmicas muy elevadas, con alerta roja durante las horas de la tarde.

A la fecha, 468 municipios se encuentran en algún nivel de alerta por incendio. De estos, 50 municipios en Cundinamarca, 24 en Tolima y 18 en Boyacá se encuentran en alerta roja.

Finalmente, el pronóstico del tiempo para Bogotá prevé cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco en la mañana. En la tarde se esperan condiciones similares, aunque podrían presentarse lluvias ligeras al occidente de la ciudad, mientras que en la noche se espera predominio de tiempo seco.

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