Las principales lluvias, algunas de ellas incluso acompañadas de tormentas eléctricas, se esperan en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño,…

De acuerdo con el pronóstico del tiempo para este miércoles 9 de septiembre, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) estima fuertes lluvias en amplios sectores de la región Pacífica, Caribe, Andina, Orinoquia y Amazonia, al tiempo que advierte la posibilidad de que se presenten temperaturas máximas en varios departamentos del país.

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Estas son las regiones donde se esperan lluvias este miércoles 9 de septiembre

Las principales lluvias, algunas de ellas incluso acompañadas de tormentas eléctricas, se esperan en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Vichada, Guainía, Caquetá y Putumayo.

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Al mismo tiempo, el Instituto aseguró que hace seguimiento a por lo menos cuatro ondas tropicales que podrían influir en las precipitaciones durante los próximos días. La primera de ellas es la onda tropical #46, que en los últimos días se ha posicionado sobre el occidente del territorio nacional, favoreciendo un incremento moderado de la precipitación en sectores puntuales del Caribe, el Pacífico y la región Andina.

La onda tropical #47, mientras tanto, se ubica sobre el mar Caribe oriental y podría ingresar sobre el nororiente del territorio nacional en las próximas 12 horas. Por su parte, la onda tropical #48 que se ubica sobre el océano Atlántico tropical podría ingresar al nororiente del territorio colombiano en las próximas 60 horas. Finalmente, sobre la onda tropical #49, que también se ubica sobre el océano Atlántico tropical, el Ideam asegura que no presenta influencia sobre el país en los próximos cuatro días.

Por estas condiciones de lluvias en el país, hay 151 municipios en algún nivel de alerta por deslizamiento, siendo Chocó (16), Boyacá (4) y Casanare (4) los departamentos con mayor cantidad de municipios en alerta roja.

Por otra parte, el Ideam también advirtió que a lo largo del día podrían presentarse valores de temperaturas máximas por encima de lo normal para la época, en amplios sectores de la región Caribe, al oriente y sur de las regiones Andina y Orinoquía, así como en los valles interandinos de los ríos Magdalena y Cauca.

«Asimismo, estas condiciones, asociadas en algunos casos a altos niveles de humedad, podrían favorecer sensaciones térmicas muy elevadas, con alerta roja durante las horas de la tarde en amplios sectores de las regiones Caribe e Insular, Pacífica, Orinoquia y Amazonía, así como en algunas zonas del norte de la región Andina», agregó la entidad.

De acuerdo al último reporte del Ideam, 382 municipios están en algún nivel de alerta por incendios forestales. Cundinamarca (48), Tolima (20) y Boyacá (17) son los departamentos que mayor cantidad de municipios en alerta roja tienen.

Finalmente, en la capital del país se espera cielo parcialmente nublado con tiempo seco. En horas de la tarde no se descartan lluvias ligeras y aisladas sobre el costado oriental de la ciudad, mientras que en la noche se espera predominio de tiempo seco.

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