Este es el árbol más viejo de Medellín, cumplió 168 años: ¿Dónde está?

Una ceiba de aproximadamente 168 años, ubicada en el margen derecho de la quebrada Santa Elena, a la altura de la avenida La Playa, es el árbol más viejo de Medellín. La ceiba, que se puede ver desde la avenida Oriental, fue reconocida oficialmente por la Administración Distrital como “símbolo de vida, historia y patrimonio natural”.

Durante el acto de homenaje, se instaló una placa que identifica a este ejemplar como el árbol patrimonial más antiguo de la ciudad. Además, a su alrededor, el Distrito sembró un jardín con flores amarillas y plantas ornamentales para “realzar su belleza” y que los visitantes lo reconozcan con facilidad.

“Como parte de la jornada, un artista de la Secretaría de Cultura declamó un poema en su honor y la comunidad participó en un gesto de cuidado al regarlo”, comunicó la Alcaldía. Por su parte, Marcela Ruiz, la secretaria de Medio Ambiente de la ciudad, apuntó que la ceiba es un recordatorio de que “el patrimonio natural también cuenta la memoria de Medellín”.

En total, la capital antioqueña cuenta con 697 árboles patrimoniales, de los cuales 125 son históricos. Estos árboles, además de mejorar la calidad del aire de la ciudad, sirven como refugio para aves y otras especies silvestres. El Distrito, según informó, ha realizado más de 100 tratamientos especializados para su cuidado y conservación, incluyendo diagnósticos técnicos, procesos de recuperación y monitoreos permanentes.

Medellín, afirmó la administración, es “un referente nacional e internacional por sus políticas de protección arbórea. Ejemplares emblemáticos como los guayacanes del barrio Prado, los árboles centenarios del parque de Bolívar o el piñón de oreja de la antigua fonda El Jordán, en Robledo, hacen parte de este legado natural que sigue dando sombra, oxígeno y memoria”.

El Distrito instó a la ciudadanía a proteger estos árboles. Pidió no colgar objetos en ellos, no usarlos como sanitarios públicos ni depositar basuras a su alrededor. “Los árboles patrimoniales son parte esencial de la identidad y su preservación es una responsabilidad compartida”, aseguró.

