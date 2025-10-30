Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Ambiente

Este es el pronóstico del clima para Bogotá, Medellín y otras ciudades, según el Ideam

Para evitar contratiempos en sus desplazamientos diarios, acá le contamos el pronóstico del clima para este jueves 30 de octubre en Colombia, según el Ideam.

Redacción Ambiente
30 de octubre de 2025 - 11:41 a. m.
Ola de calor en Bogotá
Ola de calor en Bogotá
Foto: El Espectador - Jose Vargas Esguerra
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del clima para este jueves 30 de octubre, en el que se prevé, con algunas excepciones, que las lluvias en Colombia disminuyan. Las precipitaciones más significativas se esperan en las regiones Pacífica y Caribe

“Los mayores acumulados de lluvia se prevén en los departamentos de, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Risaralda, Quindío, Caldas, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Tolima, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Casanare, Meta, Caquetá, Vichada, Guainía, Vaupés y en algunos sectores del Amazonas”, indicó el Ideam en su más reciente boletín.

🌤️Así estará el clima en Bogotá este jueves

Para este jueves, en la capital del país se espera un cielo parcialmente nublado con tiempo seco, aunque existe la posibilidad de lluvias en el sur y oriente de la ciudad para el final de la jornada.

“Durante la tarde, se espera cielo parcialmente nublado con probabilidad de ocurrencia de lluvias ligeras en sectores del occidente y centro de la ciudad. Para las horas de la noche, se prevé la ocurrencia de lloviznas generalizadas en amplios sectores con cielo parcialmente nublado”, precisa el Ideam.

☔El pronóstico del clima en las principales ciudades del país

Cali: Se espera una mañana con tiempo seco, con un incremento relativo en la nubosidad en la tarde y noche que probablemente traiga consigo lloviznas intermitentes en la jornada de la noche. (T. máx.: 30 °C),

Barranquilla: Se pronostica nubosidad y lloviznas en horas de la tarde y noche (T. máx.: 31 °C),

Cartagena: Se espera cielo nublado durante las tres jornadas con tiempo seco generalizado, sin embargo, no se descartan lloviznas ligeras en la mañana. (T. máx.: 30 °C),

Medellín: Se prevé una mañana con tiempo seco, con un probable incremento de nubosidad en la noche tarde, acompañado de lloviznas. (T. máx.: 29 °C),

Tunja: Se anticipan condiciones de tiempo seco durante toda la jornada, no se descartan lluvias en las horas de la noche. (T. máx.: 18 °C),

Bucaramanga: Posterior a una mañana seca, son esperadas lloviznas o lluvias moderadas en horas de la tarde y noche. (T. máx.: 26 °C).

Temporada de huracanes

Por su parte, en las últimas horas se informó que el huracán Melissa se debilitó descendiendo a categoría 1. “Debido a la presencia de mar de fondo, permanecen en estado de Vigilancia las islas Cayos del Norte, y los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena y San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, informó la Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales (MTACT).

De acuerdo con el Ideam, este sistema ha generado precipitaciones, rachas de viento y mar de fondo en varias zonas del mar Caribe colombiano. Se espera que esta influencia disminuya a medida que se aleja del mar Caribe.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜

Por Redacción Ambiente

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Ambiente

Ideam

Pronóstico del Clima

Clima en Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.