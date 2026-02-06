Este es el pronóstico del clima para Bogotá y otros departamentos el fin de semana

Un nuevo frente frío podría influir en el aumento de las lluvias. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del clima para este fin de semana (7 y 8 de febrero). En gran parte del territorio nacional se espera un aumento generalizado de las lluvias, especialmente en la región Caribe y sus zonas costeras, así como en el norte y occidente de la región Andina y la región Pacífica.

Esta situación se debe, en parte, a un nuevo frente frío que ocasionará incremento de los vientos y del oleaje en el mar Caribe, especialmente en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y en el Caribe occidental. “De igual manera generará inestabilidad atmosférica a su paso lo que, al interactuar con otros sistemas como la vaguada monzónica y la baja anclada de Panamá, generará lluvias fuertes en la región Caribe, norte y occidente de la Andina y la Pacífica”, dijo el Ideam.

En el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la entidad dice que se prevé un aumento en la intensidad del viento, y un aumento del oleaje entre 2.5 y 3.1 metros, acompañado de lluvias intermitentes, especialmente para este viernes, 6 de febrero.

Por otro lado, se espera que el sábado 7 y domingo 8 de febrero las lluvias se extiendan a gran parte de la región, abarcando también sectores de Atlántico, Magdalena, Cesar y centro y sur de La Guajira. “Se hace especial énfasis en el departamento de Córdoba, golfo de Urabá y zonas de la Mojana donde se esperan los mayores incrementos de lluvias”, explica el Ideam.

En otros departamentos como Norte de Santander, oriente y sur de Santander, centro y norte de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, sur de Tolima y Huila, sur de Chocó y Valle del Cauca, oriente de Cauca, y en Nariño, Caquetá, Putumayo y Amazonas también se esperan fuertes lluvias el sábado.

El domingo es posible que las precipitaciones se mantengan en esos departamentos, mientras que en la región Orinoquía se mantendrían condiciones secas.

Según el Ideam, en Bogotá se prevé la presencia de lluvias durante las tardes del viernes 6 y sábado 7 de febrero, mientras que para el domingo 8 se esperan precipitaciones más sectorizadas.

