Este es el pronóstico del tiempo del Ideam para este jueves, día sin carro en Bogotá

Bogotá viene de un día en el que predominó el tiempo seco, tras varias jornadas de lluvias. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En medio de las emergencias por lluvias que se presentan en diferentes partes del país, la madrugada de este jueves 5 de febrero se ha caracterizado por la alta nubosidad. Así lo dio a conocer el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales en su pronóstico del tiempo para hoy.

De acuerdo con la entidad, las condiciones nubladas hacen probable que llueva en varios puntos de Colombia, principalmente en las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Amazonía. En estas dos últimas se han concentrado la mayoría de las precipitaciones de los últimos días.

“Los mayores acumulados de precipitación con lluvias de variada intensidad, incluso con probables tormentas eléctricas sectorizadas se estiman en amplios sectores departamentales al centro y sur de Cesar, sur de Bolívar y Sucre, norte y sur de Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, norte y occidente de Cauca y Norte de Santander, Nariño, Antioquia, oriente y sur de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, noroccidente de Boyacá, Cundinamarca y Tolima y al sur y oriente de Amazonas”, explicó la entidad.

También habrá sectores del país en donde lloverá con menos intensidad, como en La Guajira, nororiente y sur de Magdalena, Atlántico, norte de Huila, norte y occidente de Meta, Vichada, sur y oriente de Guainía, Guaviare y Vaupés, oriente de Caquetá y Putumayo.

Se esperan “acumulados significativos de precipitación” en sectores como “las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, los valles interandinos de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, los golfos de Morrosquillo y Urabá, las regiones de La Mojana y El Catatumbo y el área marítima del Caribe y Pacífico colombiano”.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina será un día nublado, en el que podrían presentarse lluvias de intensidad moderada, que se concentrarán especialmente en la zona marítima.

Pronóstico del tiempo para Bogotá

Tras varios días de lluvias, ayer predominó el tiempo seco en gran parte de la ciudad y durante la madrugada se mantuvieron estas condiciones. Para la mañana de hoy, el Ideam estima que habrá cielo nublado, pero predominarán las condiciones secas.

Hacia la tarde podría cambiar el panorama. “Se prevé cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, al finalizar la tarde se esperan probables lluvias entre ligeras y moderadas sectorizadas en la ciudad”, dijo el Ideam.

Para la noche, las probabilidades de lluvias ligeras o moderadas en algunos sectores se mantendrán. La temperatura máxima esperada en la ciudad es de 20 °C.

Pronóstico del tiempo para las principales ciudades

En Medellín, capital de Antioquia, el Ideam prevé un día con cielo mayormente nublado y la probabilidad de que se presenten lluvias de diferentes intensidades. En algunas zonas de la ciudad no se descartan tormentas eléctricas hacia la tarde y la noche. La temperatura alcanzaría los 23 °C.

Hacia el Valle del Cauca, en Cali, el día también será nublado y hay probabilidad de lluvias y tormentales eléctricas, que estaría concentradas en la tarde y la noche. Allí, se espera una temperatura máxima de 29 °C.

En el Caribe, Cartagena espera un día con cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. “Sin embargo, no se descartan probables lluvias ligeras sectorizadas durante la tarde y noche”, añadió el Ideam. La temperatura máxima será de 32 °C. Las condiciones para Barranquilla serán similares, con la excepción de que allí habrá una temperatura máxima de 33 °C.

En Bucaramanga, “se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad y probables tormentas eléctricas sectorizadas durante la tarde y noche de la jornada”, aseugró el Ideam. La temperatura llegaría a los 25 °C.

Finalmente, en Tunja se espera un día con cielo nublado y condiciones secas durante la mañana. Hacia la tarde y en horas de la noche, el probable que se presenten lluvias entre ligeras y moderadas. La temperatura máxima será de 17 °C.

