Este es el pronóstico del tiempo para este puente festivo en Colombia, según el Ideam

Imagen de referencia. En Bogotá se esperan lluvias durante el fin de semana. Foto: Secretar

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este fin de semana, con lunes festivo, en Colombia. De acuerdo con la entidad, “se esperan condiciones nubladas con lluvias en amplios sectores del territorio nacional, especialmente después del mediodía”. Las lluvias más fuertes se esperan el domingo.

En Bogotá, se espera un fin de semana con cielo nublado y condiciones lluviosas, que variarán. De acuerdo con la entidad, aumentarán las precipitaciones gradualmente, teniendo lluvias más intensas el domingo y el lunes. Se espera que la temperatura más baja esté alrededor de los 11°C.

En el resto del país, para el sábado “se espera nubosidad abundante con posibles precipitaciones entre moderadas y fuertes en sectores del centro y sur de Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Huila, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, sur de Casanare, Meta, occidente de Vichada, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas”, según el Ideam.

Lloviznas, con menor intensidad, se esperan también en el sur de La Guajira y en Arauca. Mientras tanto. el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, podrían presentarse algunas lluvias, aunque han venido disminuyendo en los últimos días en esta región.

Por su parte, el domingo se prevé que disminuya la intensidad de las lluvias hacia el suroccidente, pero, se incrementarían en el norte de Colombia. Esto quiere decir que departamentos como La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y Norte de Santander podrían presentar aumentos en la intensidad de las lluvias.

Dentro de las zonas en las que se esperan más precipitaciones también están Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Vichada, Caquetá, Guaviare y Vaupés.

“Se prevé probabilidad de lloviznas en sectores de Huila, Putumayo y Amazonas. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina continúa la tendencia a la disminución de lluvias”, explica el Ideam en su comunicado.

Finalmente, el lunes habrá condiciones nubladas en gran parte del país y también se esperan lluvias.

“Las precipitaciones más fuertes se esperarían en zonas de Cesar, las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, occidente de Antioquia, oriente y sur de Santander, Norte de Santander, norte y occidente de Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Tolima, centro de Huila, centro y sur de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Casanare, oriente de Arauca, Vichada, Vaupés, Guainía, oriente de Amazonas y occidente de Caquetá y Putumayo”, dice el pronóstico.

En San Andrés y Providencia se prevé una menor nubosidad y tiempo seco para las islas, pero algunas lloviznas para la zona marítima.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜