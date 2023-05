Este es el reporte sobre la actividad del volcán nevado del Ruiz este 17 de mayo

Imagen del volcán Nevado del Ruiz en semanas pasadas. Foto: SGC

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó este miércoles que durante el martes de 16 de mayo se registró una disminución en la actividad sísmica registrada al interior del volcán nevado del Ruiz con respecto a la registrada el lunes. (Le puede interesar: Primeras pistas del origen de los gases que salen en el volcán Cerro Bravo)

Durante los últimos dos días se han presentado disminuciones en la sismicidad, pero, esto no quiere decir que el nivel de actividad naranja haya cambiado. Como ha informado el SGC, la actividad inestable del volcán genera que se presenten disminuciones y aumentos en la sismicidad en cuestión de días.

“Se sigue localizando sismicidad en el sector suroccidente del edificio volcánico, a una distancia entre 3 y 4 km del cráter Arenas, con profundidades que oscilaron entre 3 y 4 km. La máxima magnitud registrada fue de 1,0, correspondiente al sismo registrado el 16 de mayo a las 02:14 a.m., localizado a 4 km al suroccidente del cráter Arenas y a una profundidad de 4 km, aproximadamente”, informó la entidad.

Adicionalmente, la sismicidad relacionada con el movimiento de fluidos se mantuvo en niveles similares a los que se presentaron durante el 15 de mayo. Así mismo, se mantuvo la emisión de cenizas y la desgasificación de la montaña. La columna de gases alcanzó una altura máxima de 1500 metros y se disperso principalmente hacia el noroccidente. (Le recomendamos: “Los próximos cinco años serán los más cálidos jamás registrados”: ONU)

“En los últimos días, las condiciones meteorológicas no han sido favorables, lo que ha limitado la visualización del fondo del cráter y el monitoreo de anomalías térmicas desde las plataformas de monitoreo satelital. Sin embargo, esto no significa que no estén presentes. Por otro lado, continúan las variaciones en la desgasificación de dióxido de azufre y la salida de vapor de agua desde el cráter a la atmósfera”.

Finalmente, la entidad aclara que se mantiene la probabilidad de que en los próximos días o semanas haya una erupción, pero esta solo será inminente o habrá ocurrido cuando el nivel de actividad cambie a rojo, algo que será informado directamente por parte del SGC. (También puede leer: Los problemas del sector pesquero tras 9 meses sin dirección en el gobierno Petro)

