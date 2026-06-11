Este jueves lloverá, pero “las temperaturas podrían superar registros históricos”: Ideam

En el caso de Bogotá, se espera que llueva ligeramente en horas de la tarde y de la noche. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Este jueves, 11 de junio, se esperan algunas lluvias en varias localidades de Bogotá, según el último boletín del Ideam en el que indica cómo será el pronóstico del tiempo.

Usaquén, Barrios Unidos, Fontibón, Teusaquillo y Engativá serán los lugares en los que, en horas de la tarde, se pueden presentar lluvias ligeras, aunque el resto del día predominará el tiempo seco.

En la noche, según el Ideam, predominará el tiempo seco y el cielo estará parcialmente nublado.

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¿Cuál será el pronóstico del tiempo en otras regiones?

Según el instituto, habrá fuertes lluvias en el occidente de la Orinoquía, en el norte y occidente de la Amazonía, en el sur de la región Pacífica, en el centro y sur de la región Andina y en algunos puntos del Caribe.

Para ser más precisos, aunque en la mayor parte del Caribe predominará el tiempo seco, es posible que en la tarde, en la noche y en horas de la madrugada haya lluvias moderadas en el sur de Córdoba, en el norte y en el sur de Bolívar, en el Magdalena y Cesar y en el sur de Sucre y occidente de La Guajira.

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En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por otra parte, habrá lluvias entre ligeras y moderadas durante la mañana y la tarde. El resto del día, se presentará tiempo seco.

En el Pacífico, se lee en el boletín del Ideam, habrá un incremento de la nubosidad en la tarde, en la noche y en la madrugada, “acompañado de lluvias locales entre ligeras y moderadas, particularmente en el centro y sur de Chocó, occidente de Valle del Cauca, en el centro y el occidente de Cauca y en el centro de Nariño.

Durante la mañana, en la región Andina, se espera que haya condiciones secas, aunque en la tarde y en la noche varios departamentos tendrán lluvias.

¿Donde? En el norte, oriente y sur de Antioquia; en el sur, norte y oriente de Santander; en el sur, norte y occidente de Boyacá; en el oriente y occidente de Cundinamarca; en Risaralda; en el sur de Huila; en Caldas; en el nororiente de Norte de Santander y en el norte de Tolima. También en Quindío.

“En la región Orinoquía se prevén condiciones nubosas con precipitaciones entre moderadas y fuertes durante la mañana en sectores de Vichada, en el oriente de Meta y en zonas puntuales del suroccidente y oriente de Casanare. Habrá lluvias de menor intensidad son posibles en el norte y oriente de Arauca”, dice el Ideam.

“Durante la tarde se esperan lluvias entre ligeras y localmente moderadas en la zona oriental y occidental de la región, especialmente en el occidente de Arauca, Casanare y Meta, mientras que en Vichada se prevén precipitaciones dispersas”, añade la entidad.

Finalmente, en la Amazonia, se espera que llueva en el norte y en el occidente de Guaviare; en el norte y en el occidente de Caquetá y en el occidente de Putumayo. Así mismo, en la tarde y en la noche lloverá en el centro y occidente de Caquetá y Putumayo, y en el centro y el occidente de Guaviare.

Ojo con las temperaturas máximas

Según el Ideam, este jueves se prevé un incremento significativo de temperaturas máximas, “con valores que podrían superar registros históricos en algunos sectores”, sobre todo en las plataformas continental y marítima del Pacífico y del Caribe colombiano.

También puede haber un aumento en diferentes zonas de la región Andina y en el occidente de las regiones Orinoquía y Amazonía.

En Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Chocó y la isla de San Andrés el índice de sensación térmica puede alcanzar niveles altos. En La Guajira, Cesar, Amazonas, en el centro de la región Andina, en el centro y en el sur de la región Pacífica y en amplios sectores de la Orinoquia y la Amazonia habrá niveles moderados.

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