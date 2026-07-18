Este mono capuchino estaba cautivo. Al parecer, fue abandonado por un extranjero

Imagen del mono capuchino decomisado en el Valle del Cauca. Foto: CVC

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Este viernes, 17 de julio, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) hizo un anuncio que muestra que aún hay desafíos por resolver a la hora de hablar de la relación que tienen los ciudadanos con la fauna silvestre: en un predio privado halló a un mono capuchino (Cebus capucinus), una especie simbólica del país.

Según informa la CVC, funcionarios de la entidad llegaron hasta el predio rural, ubicado en el municipio de Dagua, luego de recibir una denuncia anónima que les advirtió sobre la presencia del primate, cuya distribución está entre el océano Pacífico y los Andes colombianos. Además de departamentos ubicados en esa región, hay individuos en Córdoba, Sucre, Bolívar y Atlántico, en la ribera del bajo río Magdalena y del río San Jorge.

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Al llegar al lugar, indica la CVC, conversaron con las personas que habitan el predio y que llamaban Jorge al mono. Según su versión, el animal había sido abandonado por un ciudadano de nacionalidad extranjera, aunque no precisaron su lugar de origen.

“El abandono del mono capuchino no solo es un acto lamentable, sino un delito ambiental”, dijo Rigoberto Lasso Balanta, director territorial de la CVC regional Pacífico Este, a través de un comunicado. “Este rescate es un claro ejemplo de cómo la denuncia oportuna y el compromiso de la comunidad salvan vidas silvestres”.

Tras capturar al mono, los funcionarios de la CVC lo llevaron al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre San Emigdio, en Palmira. Allí, en este momento, está recibiendo atención.

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Luego de que los especialistas evalúen su condición física y su comportamiento, determinarán si está en capacidad de regresar a su hábitat natural, algo que no siempre suele ocurrir con las especies silvestres que han estado cautivas, pues suelen acostumbrarse a que los alimenten los humanos.

Actualmente, el mono capuchino está en la categoría de “preocupación menor”, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), aunque en Colombia sus ecosistemas están cada vez más amenazados por la tala. La especie también suele estar entre las que son víctimas del comercio ilegal de fauna silvestre.

El llamado de la autoridad ambiental del Valle del Cauca es el mismo de siempre: está prohibido “comprar, vender y mantener fauna silvestre como mascota. La tenencia ilegal de estos animales es un delito ambiental sancionado por la legislación colombiana”.

Así mismo, invita a todas las personas que detecten casos parecidos al del mono capuchino a que denuncien. En el caso de la CVC, pueden comunicarse al #550 o la línea de WhatsApp 3216773958.

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