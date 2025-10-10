Este viernes también se esperan lluvias en Colombia: este es el pronóstico del Ideam

En Bogotá se espera un día nublado y lluvioso. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Para este viernes, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se espera una vez más un día con lluvias en gran parte del país. Estas condiciones se vienen presentando desde la madrugada en el norte, centro y suroccidente del país.

“Hoy se esperan condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con precipitaciones moderadas a fuertes, en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas, sobre sectores de la plataforma marítima y continental del Pacífico y del Caribe colombiano, incluyendo algunas zonas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, detalló la entidad en un comunicado.

Para Bogotá, tras las fuertes lluvias del jueves, se espera hoy una mañana con nubosidad y principalmente tiempo seco, aunque podría haber lluvias en el oriente y sur de la ciudad.

“En la tarde se prevé cielo mayormente nublado, con lluvias sectorizadas entre ligeras y moderadas, especialmente en el sur y occidente de Bogotá. Para la noche se espera tiempo seco, con cielo parcialmente nublado, aunque no se descartan lloviznas ocasionales en el occidente y sur de la ciudad”, dijo el Ideam. La temperatura máxima esperada sería de 18 °C.

Pronóstico del tiempo para las principales ciudades del país

En Medellín, Antioquia, las condiciones desde la mañana serán nubladas y con probabilidad de lluvias, que también podrían extenderse durante la tarde y la noche. La temperatura máxima esperada será de 27 °.

Cali también tendrá un día nublado y lluvioso. De acuerdo con el Idea, las lluvias más fuertes se presentarían durante la tarde y habrá una temperatura máxima de 29 °C.

Para el Caribe, en Barranquilla el día será nublado y con lluvias durante toda la jornada, y una temperatura máxima de 32 °C. Algo similar ocurrirá en Cartagena, con la diferencia de que allí se espera que las lluvias más intensas se den en la tarde, y la temperatura alcance los 31 °C.

Mientras tanto, Bucaramanga tendrá “condiciones mayormente nubladas, con posibles lloviznas y lluvias intermitentes a lo largo de la jornada“, según el Ideam. La temperatura alcanzará los 27 °C.

Finalmente, en Tunja se espera un día con predominio de tiempo seco, aunque nublado. Hay probabilidad de que haya lloviznas ligeras y esporádicas en horas de la tarde. La temperatura máxima sería de 17 °C.

"Las lluvias más intensas son probables en sectores del norte y sur de Magdalena, Cesar, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caldas, Risaralda, Quindío, Santander y Norte de Santander; así mismo, en zonas puntuales o aisladas del sur de Córdoba, norte y centro de Bolívar, nororiente y occidente de La Guajira, occidente y oriente de Cundinamarca, sur y noroccidente de Boyacá, norte y centro-oriente de Tolima, norte de Arauca, suroccidente de Casanare, norte de Meta, suroriente de Caquetá, sur de Vaupés, suroccidente de Putumayo, y en el occidente y sur de Amazonas“, aseguró el Ideam.

