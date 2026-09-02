¡Qué calor! En estos lugares colombianos hubo temperaturas superiores a los 42 °C en agosto

Mapa que muestra un estimativo de la temperatura superficial en Colombia. Foto: Tomado del Ideam

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El último boletín de alertas y pronósticos del Ideam, publicado este 2 de septiembre, detalla varias situaciones meteorológicas que se están presentando en el país y a las que vale la pena prestarle atención. Mientras en unos territorios hay alerta por posibles crecientes, en otros hay alertas por incendios.

Empecemos con los lugares en los que hay alertas por incendios de la cobertura vegetal, que es uno de los escenarios que más inquietud ha causado en las últimas semanas. En total, el Ideam indica que hay 16 municipios en alerta roja. Ocho de ellos están en Tolima; seis, en huila; uno en La Guajira, y uno en Cundinamarca.

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La lista, en detalle, es la siguiente: Uribia, Guataquí, Palermo, Tesalia, Villavieja, Yaguará, Íquira, Hobo, Coyaima, Guamo, Natagaima, Ortega, Prado, Purificación, Saldaña y San Luis.

Otros 53 están en alerta naranja, lo cual significa que no hay amenaza inmediata para esos lugares, pero las autoridades deben prepararse porque las condiciones son propicias para que suceda un incendio forestal. La mayoría de estos municipios están en Nariño (18). Le sigue Tolima (9), Cundinamarca (9) y Cauca (6). Además, hay otros 93 municipios en alerta amarilla.

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Temperaturas máximas el último día y el último mes

El boletín también detalla la lista de municipios donde se han registrado las temperaturas superficiales más altas en las últimas 24 horas. Aunque no están por encima de los máximos históricos, sí han presentado temperaturas por encima de los 36 °C. Uno, incluso, alcanzó los 38 °C.

Se trata de Natagaima en Tolima. En ese departamento, hubo otros dos que tuvieron altas temperaturas: Ambalema(37.4) y Armero (36.8).

El grupo está conformado por Cúcuta (37.2 ºC), San José De Cúcuta (37.6 ºC), en Norte de Santander; Maicao (37.8 ºC), en La Guajira; Neiva (37.0 ºC) y Villavieja (37.6 ºC), en Huila; Valledupar (36.2 ºC), en Cesar, y Leticia (36.1 ºC) en Amazonas.

El Ideam también informó que a lo largo de agosto hubo cuatro estaciones en las que registraron temperaturas mayores a los 42 °C. Fueron las ubicadas en El Callao, Villa Rosa, Pailitas y Valledupar, en Cesar.

Municipios en riesgo de sufrir crecientes súbitas o inundaciones

Mientras en unos municipios las altas temperaturas no dan tregua, en otros hay altas probabilidades de que haya inundaciones.

En total, según el Ideam, hay 34 municipios en alerta roja, que indica que la probabilidad de amenaza es inminente y que las autoridades y la población deben atenderlo de manera inmediata.

De esos municipios, 13 están ubicados en el área hidrográfica del Caribe (como Urrao, Vigía del Fuerte y Murindó, en Antioquia, o Carmen del Darién, en Chocó) y 10 en el área hidrográfica Orinoco, entre los que se destacan San Luis de Gaceno (Boyacá); Sabanalarga, Villanueva (Casanare), y Barranca de Upía y Cabuyaro (Meta).

Hay otros 7 en el área hidrográfica Magdalena - Cauca, entre ellos, Cantagallo (Bolívar), y Yondó, Remedios, Tarazá, Cáceres y Caucasia (Antioquia). Hay 4 más en el área hidrográfica del Pacífico, como Bahía Solano y Juradó.

Así mismo, hay 68 municipios en alerta naranja por posibles crecientes súbitas y 67 en alerta amarilla. El siguiente mapa detalla mejor cuáles son esos territorios.

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