ONU advierte que la temperatura global superará el límite de 1,5 °C del Acuerdo de París Foto: EFE - MOHAMED MESSARA

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Un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte que la temperatura global superará en los próximos años el límite de 1,5 °C establecido como meta en el Acuerdo de París, adoptado en 2015.

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De acuerdo con la entidad, en el escenario más optimista, la temperatura global del planeta será 1,8 °C superior a los niveles preindustriales. Sin embargo, otras predicciones sugieren que el calentamiento podría superar los 2 °C, principalmente por la crisis climática provocada por la quema de combustibles fósiles.

Los investigadores del informe advierten que las consecuencias de un calentamiento de hasta 3 °C por encima de los niveles preindustriales serían devastadoras. Entre ellas está la pérdida de más de una cuarta parte de la masa de los glaciares para 2100, un aumento del nivel del mar de hasta 13 centímetros y una posible disminución de hasta 14 % en la producción mundial de alimentos para 2050.

Entre las soluciones que plantea la entidad está seguir una trayectoria de “rebasamiento, pico y descenso”, que permita volver a situar la temperatura por debajo de los 1,5 °C a largo plazo.

En otras palabras, se trata de reducir al mínimo los daños mientras el planeta permanezca por encima de ese límite y hacer que ese periodo sea lo más corto posible. El objetivo, señala el informe, es volver a situar al planeta por debajo de los 1,5 °C lo antes posible.

António Guterres, secretario general de la ONU, asegura, tras conocerse los resultados, que “debemos lograr que este rebasamiento sea lo más pequeño y breve posible, limitando el aumento de las temperaturas y el tiempo que permanecen por encima de 1,5 grados”.

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Para avanzar hacia ese objetivo, el informe pide “reducciones inmediatas y sostenidas de las emisiones de gases de efecto invernadero”. Entre estos gases está el metano.

El informe también indica la importancia de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero a largo plazo y plantea la necesidad de retirar dióxido de carbono de la atmósfera bajo marcos de gobernanza sólidos. “Será necesario eliminar el dióxido de carbono del aire con marcos de gobernanza sólidos”, anota la ONU en el informe.

Otra de las medidas que propone la entidad es fortalecer la adaptación al cambio climático para reducir la vulnerabilidad “a los impactos actuales, previstos o imprevistos, del cambio climático en las sociedades y economías”. Los investigadores dicen que, aunque se logre regresar a un calentamiento inferior a los 1,5 grados, muchas comunidades enfrentarán pérdidas irreversibles.

Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA, aseguró que “el objetivo de los 1,5 grados es todavía la meta, pero ahora tenemos que abordarlo de otra manera, desde arriba”.

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