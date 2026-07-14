Estos son los departamentos de Colombia donde va a llover este lunes, 14 de julio

En Casanare, donde ha habido inundaciones que han dejado miles de damnificados, continuará lloviendo este lunes. Foto: Alcaldía San Pedro de Palenque

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El Ideam acaba de publicar su pronóstico del tiempo para este lunes, 14 de julio. Según la entidad, se espera, como ha sucedido en los últimos días, que en varios departamentos del país continúen las lluvias.

En la región Orinoquía, por ejemplo, donde ha habido inundaciones por las fuertes precipitaciones, será una de las regiones donde hoy continuará lloviendo. En Arauca, Casanare, Meta, Vichada y Guainía, así como en sectores del piedemonte llanero, se prevé que haya cielo entre parcial y mayormente nublado durante el día, con probabilidad de lluvias.

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“Las precipitaciones de mayor intensidad podrían presentarse durante las jornadas de la mañana y la tarde”, advierte el Ideam. De hecho, en la Orinoquía hay 27 alertas rojas hidrológicas por inundaciones o crecientes súbitas.

En el caso de la región Caribe, también habrá departamentos en los que se espera que llueva este lunes: el norte y sur de Magdalena, en el norte del Cesar, en el sur de La Guajira, en el centro de Bolívar, en el sur de Sucre y en el sur de Córdoba. De acuerdo con la entidad, las lluvias más fuertes sucederán en la tarde y en la noche.

Así mismo, en la región Andina se espera que haya precipitaciones en el norte y noroccidente de Antioquia, e el oriente de Santander, en el suroriente de Boyacá, en sectores de Norte de Santander, en el occidente de Risaralda, en Caldas y en el oriente de Cundinamarca. En la tarde y en la noche serán los momentos en los que más lloverá.

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Por otra parte, en el Pacífico “se pronostica cielo parcialmente nublado, con precipitaciones en sectores de Chocó, el occidente de Valle del Cauca, en Cauca y en Nariño. Las lluvias más significativas se prevén durante la noche y la madrugada”, indica el boletín.

Finalmente, en el caso de la Amazonía, es probable que llueva en Caquetá, Guainía, Putumayo y Amazonas, especialmente en la mañana y en la tarde.

Pero, aunque en varios departamentos habrá lluvias, en otros se espera que haya temperaturas que estén por encima de los promedios climatológicos de julio. Eso puede suceder en La Guajira, en el norte de Cordoba, en Atlántico, en el oriente de Antioquia, en Tolima, en Huila y en el eje oriental del Cauca y Nariño.

¿Cuál será el tiempo en Bogotá?

De acuerdo con el Ideam, en Bogotá se espera que este lunes haya tiempo seco en horas de la mañana, aunque el cielo estará parcialmente nublado.

Durante la tarde y la noche habrá precipitaciones ligeras, sobre todo en el oriente y en el sur de la ciudad. Eso sucederá, específicamente, en las localidades de Santa Fe, San Cristóbal y Usme.

En la noche volverá el tiempo seco con el cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima estimada será cercana a los 19 °C.

Así estará el tiempo en las principales capitales

Barranquilla : Se espera una jornada seca con cielos parcialmente nublados. La temperatura máxima será de 35 °C.

Cartagena: En la capital de Bolívar se espera un día con nubosidad dispersa y tiempo seco. La temperatura máxima será de 36 °C.

Bucaramanga: Según el Ideam, en la capital de Santander se espera que haya cielo nublado con posibilidad de lluvias en horas de la tarde y noche. La temperatura máxima será de 30 °C.

Medellín: En la capital de Antioquia se prevén cielos ligeramente nublados con probabilidad de lluvias ligeras en horas de la noche. La temperatura máxima será de 33 °C.

Tunja: Se prevé un cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias en horas de la tarde y noche, dice el Ideam. La temperatura máxima será de 17 °C.

Cali: En la capital del Valle del Cauca se espera que haya lluvias de ligeras hacia la noche. La temperatura máxima será de 33 °C.

Popayán: En la ciudad habrá cielos ligeramente cubiertos con predominio de tiempo seco. La temperatura máxima será de 28 °C.

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