Estos son los departamentos en los que más lluvias se prevén este miércoles, según el Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este miércoles 25 de febrero, en el que se espera abundante nubosidad con probables lluvias en sectores puntuales de las regiones Caribe, Pacífica, Andina y Amazonia.

“Los mayores acumulados de precipitación se estiman en amplios sectores departamentales al sur de Cesar y Chocó, centro y oriente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, occidente de Norte de Santander y Caldas, sur y oriente de Santander, norte y sur de Antioquia y Risaralda, norte de Quindío, centro y oriente de Tolima, centro y sur de Huila, norte y occidente de Boyacá y Cundinamarca y al oriente y occidente de Caquetá, Putumayo y Amazonas”, informó el Ideam.

Por su parte, se esperan acumulados importantes de lluvia en las zonas cercanas a las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, los valles interandinos de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, el golfo de Urabá y el piedemonte amazónico.

☔¿Cómo estará el clima en Bogotá?

Según informó el Ideam y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), para la mañana de este miércoles se esperan condiciones secas en las capital del país.

“En horas de la tarde se pronostica un moderado incremento de la nubosidad con precipitaciones de ligera a moderada intensidad en sectores dispersos de la ciudad, especialmente sobre sectores de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Usme y Puente Aranda. Lluvias de menor intensidad para el resto del área”, explicaron las entidades.

🌧️Este es el pronóstico del clima para las principales ciudades de Colombia:

Barranquilla: Se espera una jornada con cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Probables lluvias aisladas, especialmente en horas de la tarde y noche (T. máx.: 33 °C),

Cartagena: Se espera una jornada con cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Probables lluvias moderadas, especialmente en horas de la tarde y noche (T. máx.: 32 °C),

Medellín: Se pronostica un día lluvioso con cielo mayormente nublado. Probabilidad de precipitaciones entre moderadas y fuertes durante la jornada. Probables tormentas eléctricas sectorizadas (T. máx.: 24 °C),

Tunja: Se estima cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco durante las primeras horas de la jornada. Probables lluvias de moderada intensidad durante la tarde y noche (T. máx.: 18 °C),

Bucaramanga: Se estima un día lluvioso con cielo mayormente nublado. Probabilidad de precipitaciones entre moderadas y fuertes durante la jornada. Probables tormentas eléctricas sectorizadas (T. máx.: 25 °C),

Cali: Se estima un día lluvioso con cielo mayormente nublado. Probabilidad de precipitaciones entre moderadas y fuertes durante la jornada. Probables tormentas eléctricas sectorizadas (T. máx.: 29 °C).

Consulte aquí el monitoreo en tiempo real de las lluvias en Bogotá y Medellín

Para evitar contratiempos en sus desplazamientos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y la Secretaría de Ambiente ofrecen una herramienta que les permite a los capitalinos conocer las zonas en las que llueve en tiempo real.

En esta plataforma, basada en los datos de monitoreo de las estaciones en la ciudad, podrá ver los acumulados de lluvias en las diferentes zonas de la capital del país, que van desde ‘lluvia ligera’ hasta ‘lluvia muy fuerte’.

Por su parte, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) también ofrece un mapa en el que los habitantes de la capital de Antioquia pueden ver el pronóstico de la lluvia para la próxima hora más actualizado en las diferentes zonas de la ciudad.

