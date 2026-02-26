Estrella Hídrica de Caldas: así es la nueva área protegida del país

La nueva área protegida abarca casi 24 mil hectáreas. Foto: Corpocaldas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Caldas cuenta con una nueva área protegida: el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Estrella Hídrica, una zona que busca fortalecer la conectividad entre los complejos de páramo de Sonsón y Los Nevados, así como proteger y restaurar las cabeceras entre las cuencas de los ríos Cauca y Magdalena, dos de los sistemas hídricos más importantes del país.

El área protegida abarca 23.972 hectáreas conformada por ecosistemas estratégicos de alta montaña, de los que depende la seguridad hídrica de 250 mil habitantes, una cuarta parte de la población departamental. Está ubicada entre los municipios de Manizales, Neira, Aranzazu, Salamina y Marulanda en la Cordillera Central. Además, limita con las Reservas Forestales Protectoras (RFP) de las cuencas hidrográficas del Río Blanco y la RFP El Diamante.

(Le puede interesar: En video quedó registrada la visita de un jaguar al PNN El Tuparro, en Vichada)

Esta área protegida abarca zonas entre los 1.850 y 3.850 metros sobre el nivel del mar. En estos lugares, hasta el momento, se han registrado 880 especies de flora y fauna.

De acuerdo con la secretaria de Medio Ambiente, Paola Andrea Loaiza, la Gobernación de Caldas aporta más de 5.500 hectáreas, correspondientes a 27 predios ubicados en cinco municipios, “lo que nos permite aumentar el porcentaje de área protegida en el departamento al 8,4 %”.

(Lea también: Gobierno activa plan de choque contra la minería ilegal en el sur del Tolima)

Corpocaldas afirma que el proceso para declarar el DRMI tomó casi dos años, en el que se adelantaron diferentes estudios, caracterizaciones y jornadas de trabajo con instituciones, Juntas de Acción Comunal, organizaciones ambientales y comunidades rurales, en cumplimiento de los lineamientos nacionales para áreas protegidas regionales.

Además de la corporación ambiental, también participó la Gobernación de Caldas, Más Biomas, WWF Colombia y los Fondos Naturaleza y Cultura Internacional Re:wild y Andes Amazon Fund; además de los municipios de Manizales, Neira, Aranzazu, Salamina y Marulanda; comunidades locales y diferentes sectores productivos.

“Es un gusto poder entregarles a los caldenses la Estrella Hídrica, un espacio para la preservación, la restauración, el uso sostenible, la investigación, educación y el disfrute para seguir haciendo de Caldas un bioterritorio sostenible”, señaló el director general de la Corpocaldas, Germán Alonso Páez Olaya.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜