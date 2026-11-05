Falleció Julio Carrizosa Umaña, padre del ambientalismo en Colombia

Carrizosa Umaña, columnista de El Espectador durante varios años, se encontraba en la clínica desde el pasado fin de semana, luego de sufrir un infarto. Sus exequias serán en el colegio Gimnasio Moderno, de donde se graduó en 1952.

Este jueves, 5 de noviembre, falleció uno de los padres del ambientalismo en Colombia: Julio Carrizosa Umaña, quien tenía 91 años y fue fundamental en la creación de 17 parques nacionales y en la publicación del primer código de recursos naturales del mundo.

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"Julio fue un referente del ambientalismo en Colombia. A lo largo de su vida trabajó por los recursos naturales desde diferentes puntos de vista", recuerda una de sus grandes amigas, Alegría Fonseca, también pionera del ambientalismo en Colombia.

Para ella, Carrizosa Umaña tuvo siempre una "mentalidad especial" que plasmó en un "pensamiento complejo" a lo largo de varios libros. En ellos, resaltó lo que él llamó el "ambientalismo complejo".

"Es un pensamiento de un ser humano que es muy difícil de encontrar en este país. Además, fue alguien que siempre sobrepuso el bienestar colectivo por encima del su bienestar individual", añade Fonseca.

Julio Carrizosa fue clave en la creación de 17 parques nacionales en Colombia. Foto: Parques Nacionales Naturales

Para la exviceministra de Ambiente Sandra Vilardy, Carrizosa Umaña "fue un pionero" cuando las decisiones de gestión ambiental aún no habían tomado fuerza en Colombia, en la segunda mitad del siglo XX. "Teníamos botánicos y teníamos zoólogos, pero no teníamos personas que se encargaran de pensar y diseñar la gestión ambiental y de los territorios de este país", recuerda.

Vilardy, profesora de la Universidad de los Andes, coincide con Fonseca: uno de los grandes aportes de Carrizosa Umaña fue pensar el país de manera compleja: "La apertura del pensamiento complejo, y llevarlo a la norma, a los instrumentos de política pública, pero también al Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, fue definitivo. En Colombia, necesitamos continuar reconociendo su legado".

El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez, otro de sus grandes amigos, también recuerda a Carrizosa Umaña como una figura clave en el ambientalismo de América Latina, que ayudó a formar a varios de los líderes que hoy han tomado sus banderas. Pero, ante todo, dice, "fue un gran colombiano, al que conocí hace tres décadas y del que, desde entonces, fui un gran amigo".

Porque si hay otra cosa que Alegría Fonseca considera invaluable de Carrizosa Umaña es, precisamente, haber sido un "gran amigo de sus amigos". "Con él", asegura, "se me va media vida".

El valor de Julio Carrizosa Umaña

El padre del ambientalismo en Colombia estuvo al frente de varias instituciones en el país, entre ellas el IGAC y el Inderena. Foto: Parques Nacionales Naturales

Carrizosa Umaña nació el 30 de mayo de 1935 en un hogar conformado por Julio Carrizosa Valenzuela, su padre, y María Umaña Berna, su madre. Su pregrado lo hizo en la Universidad Nacional, donde estudió Ingeniería Civil. De allí, se graduó en 1959.

De inmediato, empezó a trabajar en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Durante esta época, adelantó estudios de especialización en cartografía y fotogrametría en la Universidad del Estado de Ohio, y en administración pública en la Universidad de Harvard, donde obtuvo el título Master in Public Administration en 1967.

Tras su regreso al país, fue nombrado director nacional de Catastro e inició sus estudios de maestría en Economía en la Universidad de los Andes, de donde se graduó un año más tarde.

En 1969 inició una época en la que dirigió varias instituciones del país y desde donde lideró varios de los avances que hoy más se recuerdan. Entre 1969 y 1973 dirigió el IGAC, de donde salió a dirigir el extinto Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena), entidad en la que permaneció hasta 1978.

El Foro Nacional Ambiental (FNA), una alianza creada en 1998 y de la cual Carrizosa fue integrante del Comité Académico, recuerda que durante su gestión en el IGAC “fue un arquitecto fundamental en la creación de 17 parques nacionales, seis santuarios de flora y fauna, así como en la publicación del primer código de recursos naturales del mundo”.

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De su paso por el Inderena, el FNA resalta que “continuó su incansable labor en la conservación ambiental y la gestión sostenible de recursos”.

Tras su paso por entidades del Estado colombiano, Carrizosa Umaña dedicó los siguientes 15 años a trabajar en entidades nacionales e internacionales como la CEPAL, Colciencias, el BID y la OEA.

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Su trayectoria también incluye el paso por diferentes universidades del país, donde fue profesor e investigador. Entre 1969 y 1971 fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de América y entre 1971 y 1978 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Entre 1993 y 1998, fue director del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, donde también se desempeñó como profesor titular hasta 2014, cuando se pensionó.

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Como recuerda este texto de 2022, ya pensionado, se enfocó en sus artículos y escritos. Fue autor y coautor de más de 15 publicaciones, entre las que resaltan Colombia compleja, La gestión ambiental en Colombia, 1994-2014: ¿un esfuerzo insostenible? y Afrontar la totalidad. Fundamentos para un ambientalismo complejo, su último libro, publicado en 2023.

En marzo de 2024, con ocasión de los 50 años de la expedición del Código Nacional de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, Carrizosa recibió la Orden de la Democracia Simón Bolívar, máxima distinción de la Cámara de Representantes.

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Pablo Leyva, ingeniero químico, ambientalista y colega de Carrizosa Umaña lo destacó como un “ingeniero, economista y filósofo; desde muy joven se destacó en la búsqueda de las raíces culturales y el interés por lo ambiental, temas que impulsó como director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con proyectos de conocimiento del territorio y la dinámica de sus transformaciones”.

Carrizosa estuvo al frente de la construcción del primer código de recursos naturales del mundo. Foto: Parques Nacionales Naturales

Del Código, resaltó que “integró la naturaleza y el ambiente al acuerdo social; fue un cambio mayor, una nueva concepción política. A partir de ese momento, el modelo de desarrollo debe ser económico, social y ambiental y tener la cualidad de la sostenibilidad, para no superar los límites impuestos por los geo-ecosistemas y la naturaleza, garantizar sus equilibrios y ofrecer a las actuales y futuras generaciones unas condiciones dignas de vida”.

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“Usted, doctor Julio Carrizosa, como un inspirador del proceso, así como todas y todos quienes han participado en esta historia de transformación nacional", señaló, entonces, Leyva, "han demostrado su compromiso con el país, en ‘América Latina, esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas’, como dijo García Márquez”.

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