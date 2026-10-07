Según el análisis, la cifra es de más de 347 millones en casi 100 países y territorios. De ellos, unos 41 millones se encuentran en América Latina y el Caribe, una de las regiones con mayor número de niños expuestos, después de Asia y el Pacífico.

Esta semana, UNICEF, la agencia de la ONU que busca proteger los derechos de los niños, publicó nuevos datos sobre cuántos niños y niñas vivirán, entre octubre y diciembre, en zonas donde se prevén condiciones inusualmente secas o húmedas asociadas al fenómeno de El Niño.

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Más de 40 millones de niños en América Latina viven en zonas en riesgo por El Niño: Unicef

“Las perspectivas regionales apuntan a menos lluvias y temperaturas más altas en Centroamérica, el Caribe y buena parte del norte de Sudamérica, mientras que sectores de la costa pacífica de Sudamérica podrían registrar lluvias por encima de lo normal y un mayor riesgo de inundaciones y deslizamientos”, indica UNICEF en un comunicado.

De acuerdo con la agencia, hasta mediados de septiembre, ocho países o territorios de las Américas habían declarado emergencias o alertas oficiales por amenazas relacionadas con El Niño.

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Cabe recordar que este fenómeno está asociado al calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial, lo que altera los patrones de lluvia en el mundo. En el caso de Colombia y del norte de Suramérica, El Niño reduce las precipitaciones. Es decir, trae consigo sequía y estrés hídrico.

El informe advierte sobre la presión que la sequía, los incendios forestales y la demanda ejercerán sobre el suministro de agua. Según UNICEF, en Colombia alrededor de 4,3 millones de personas son susceptibles a interrupciones en el servicio.

“La sequía y la escasez de agua pueden deteriorar las condiciones de higiene y seguridad alimentaria, mientras que las lluvias intensas pueden contaminar fuentes de agua y favorecer enfermedades. El calor y los cambios en las precipitaciones también pueden modificar las condiciones para la transmisión de enfermedades como el dengue, y los incendios forestales aumentar los problemas respiratorios”, advierte la organización.

En su más reciente columna en El Espectador, Sandra Vilardy, exviceministra de Ambiente y profesora de la Universidad de los Andes, señaló que, además del suministro de agua, le preocupan los trabajadores informales que estarán expuestos a las altas temperaturas en la calle. “El calor extremo significa vender menos, trabajar más despacio, agotarse más y aumentar los riesgos de deshidratación y golpes de calor; mientras disminuyen los ingresos para sostener a sus familias”, escribió.

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