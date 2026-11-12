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Los efectos de El Niño se extenderían hasta el segundo semestre de 2027: Ideam

De acuerdo con la entidad, se prevé que el país retorne a condiciones normales de lluvias hacia mayo de 2027. 

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Redacción Ambiente
Sequía afecta cultivos y fuentes de agua en zonas rurales de Atlántico
En países como Colombia, El Niño se manifiesta con temporadas de sequía.
Foto: EFE - HOTLI SIMANJUNTAK

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió un nuevo boletín sobre la situación del fenómeno de El Niño en Colombia, basado en la más reciente actualización de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), uno de los principales centros mundiales encargados de monitorear el evento.

La entidad estadounidense estima que existe un 61 % de probabilidad de que el fenómeno de El Niño se extienda hasta mayo de 2027. Por esto, el Ideam prevé que los meses más críticos sean diciembre de 2026 y enero de 2027, y que los efectos se extiendan hasta el segundo semestre del próximo año.

(Lea también: “Es una medida abiertamente regresiva”: OPIAC sobre revocatoria de reserva en la Amazonia)

“Como se ha mencionado con anterioridad, la presencia del fenómeno de El Niño no significa que deje de llover. El mes de noviembre hace parte de la segunda temporada de lluvias, la cual se espera que no se configure como es habitual, dado el impacto del fenómeno en el territorio nacional”, explicó el Ideam en un reciente comunicado.

Los impactos, sin embargo, dependen de la región, la época del año y las condiciones locales.

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En Huila, Tolima, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y algunos sectores de Antioquia se espera que continúe el déficit de lluvias. En Cauca, Nariño y el sur de Chocó, por otro lado, se mantendrán lluvias por encima de lo normal.

“En cuanto al comportamiento de las temperaturas, se espera que se presenten eventos puntuales por encima de lo normal en departamentos de la región Caribe, sectores del eje cafetero, Huila, Tolima, Meta, Vichada, Casanare y Arauca”, afirmó el Ideam.

Para la entidad colombiana, es posible que el país retorne a condiciones normales de lluvias hacia mayo de 2027.

Mientras tanto, le piden a las personas, empresas, entidades públicas y privadas a hacer un uso eficiente del agua, la energía y el gas. “El llamado es concreto: entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, consumir menos energía; apagar las luces que no se usan; subir un grado el aire acondicionado; cocinar con las ollas tapadas para gastar menos gas, y cerrar la llave mientras se enjabona o se cepilla”, escribieron en el comunicado.

Hasta el 11 de noviembre, los embalses del país tenían almacenada agua equivalente al 78,74 % de su capacidad útil. La meta es que ese nivel supere el 80 % antes de terminar noviembre. Sin embargo, el agua que está llegando a los embalses equivale apenas al 55,49 % del promedio histórico para esta época del año.

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Por Redacción Ambiente

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