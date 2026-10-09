En cuanto a las lluvias más significativas, el IDEAM dijo que se esperan sobre las…

Este fin de semana será la edición número 30 de Rock al Parque, el festival de música gratuita más grande de América Latina. Si va a asistir, le recomendamos llevar una chaqueta abrigada o un impermeable, pues el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en su más reciente pronóstico sobre el tiempo, aseguró que este fin de semana, del 9 al 12 de octubre, se presentarán lluvias de variada intensidad en varias partes de Colombia.

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Fin de semana de Rock al Parque: este será el pronóstico del tiempo

En cuanto a las lluvias más significativas, el IDEAM dijo que se esperan sobre las regiones Pacífica, Caribe y Andina; mientras que en las regiones de la Orinoquía y la Amazonía se esperan lluvias de variada intensidad durante el viernes y sábado, con condiciones de menor nubosidad para el domingo y el lunes festivo.

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Para Bogotá, se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con probabilidad de lluvias moderadas, especialmente en horas de la tarde y noche durante todo el fin de semana.

☔ Pronóstico del tiempo del viernes 9 de octubre

De acuerdo con el IDEAM, para la tarde de este viernes, 9 de octubre, se espera que se presenten lluvias fuertes en Chocó, Antioquia, Caldas, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Risaralda, Quindío, Santander, Tolima, el occidente de Boyacá, Cundinamarca, en los alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta y en el sur de Bolívar, Sucre y Córdoba.

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En cuanto a las lluvias moderadas, la entidad informa que prevén en Magdalena, Cesar, sur de La Guajira, Norte de Santander, Tolima, Arauca, Casanare, Meta, Putumayo, Vichada, Caquetá, Guaviare y Guainía. Finalmente, se espera que se registren lluvias dispersas en Atlántico, Huila, Vaupés, sectores de Amazonas y San Andrés y Providencia.

☔ Pronóstico del tiempo del sábado 10 de octubre

El IDEAM pronostica que para este sábado, 10 de octubre, se presenten lluvias fuertes en varias regiones del país, principalmente en Magdalena, sur de Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar, occidente y norte de Antioquia. También se podrían registrar en Santander, Norte de Santander, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y sectores de San Andrés y Providencia.

La entidad no descarta que se registren lluvias moderadas, principalmente en el sur de La Guajira, Atlántico, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Quindío, zonas dispersas de Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Caquetá y Amazonas. Además, se podrán presentar lluvias dispersas y de baja intensidad en sectores de los departamentos de Huila, Guaviare, Guainía y Vaupés.

☔ Pronóstico del tiempo del domingo 11 de octubre

El pronóstico del tiempo para el domingo, según el IDEAM, será con condiciones secas en varias partes del país. De acuerdo con la entidad, se espera que se registren valores de temperaturas altos en el norte de la región Caribe.

Estas condiciones, no obstante, no descartan que se presenten lluvias fuertes. Estas se prevén en áreas de Magdalena, Cesar, Bolívar, centro y sur de La Guajira, Sucre, Atlántico, Caldas, Córdoba, Quindío, Risaralda, Antioquia, Santander, Norte de Santander, occidente de Cundinamarca y Tolima, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Además, se prevén lluvias moderadas en el norte de Boyacá, occidente de Arauca, sur de Vichada, Guainía, Amazonas, Vaupés y sectores de San Andrés y Providencia. Finalmente, se espera que en amplios sectores de las regiones Orinoquía y Amazonía se presente una disminución en las lluvias.

☔ Pronóstico del tiempo del lunes 12 de octubre

Finalmente, para el lunes festivo, el IDEAM prevé que se registren altas temperaturas, principalmente en la región Caribe.

También pronostica que se presentarán lluvias fuertes y moderadas en áreas de Magdalena, Cesar, Bolívar, Atlántico, La Guajira, Córdoba, Sucre, Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Tolima, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En cuanto a las lluvias moderadas, el IDEAM indicó que se pueden presentar en zonas de Boyacá, Huila y Arauca. Las lluvias dispersas y de baja intensidad, por su parte, podrían presentarse en algunos sectores de las regiones Orinoquía y Amazonía, así como al sur del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, especialmente en su área marítima.

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