El galardón fue creado en 2005 y busca dar visibilidad internacional a jóvenes que trabajan por transformar las condiciones de vida de otros niños. Su entrega está a cargo de una figura ganadora del Nobel de la Paz y, en esta edición, la ceremonia se…

Francisco Javier Vera Manzanares, un activista ambiental colombiano de 17 años, ganó el Premio Internacional de la Paz Infantil 2026, que entrega anualmente la organización neerlandesa KidsRights a niños y adolescentes que han conseguido un impacto en la defensa de los derechos de la infancia.

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El galardón fue creado en 2005 y busca dar visibilidad internacional a jóvenes que trabajan por transformar las condiciones de vida de otros niños. Su entrega está a cargo de una figura ganadora del Nobel de la Paz y, en esta edición, la ceremonia se realizó en el Palacio de la Paz, en La Haya, donde el reconocimiento fue entregado por Kailash Satyarthi, Nobel de la Paz. Vera Manzanares fue seleccionado entre 280 nominaciones de 57 países.

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Su trabajo ambiental comenzó cuando tenía nueve años, después de conocer los incendios forestales que afectaban a la Amazonia. Según el perfil publicado por KidsRights, reunió a seis amigos y juntos fundaron Guardians for Life (Guardianes por la Vida), una iniciativa que hoy reúne a más de 1.400 niños y jóvenes de Colombia y América Latina.

Desde entonces, su activismo se ha concentrado en promover la justicia climática y conseguir que las voces de niños y adolescentes sean tenidas en cuenta en las decisiones que afectan sus vidas. KidsRights destaca que Francisco fue asesor infantil del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y contribuyó al proceso de elaboración de la Observación general n.º 26, sobre los derechos de la niñez y el cambio climático. También lideró la presentación de más de 1.200 opiniones de niños y adolescentes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Entre los resultados que la organización atribuye a su trabajo están la formación de más de 10.000 niños y adolescentes en liderazgo climático, derechos humanos y participación ciudadana; la movilización de más de 42.000 firmas en apoyo a acciones climáticas y la siembra de más de 5.000 árboles en América Latina y Europa. Sus campañas y talleres, agrega KidsRights, han llegado a más de 50.000 personas en Colombia.

Su activismo también ha estado acompañado de riesgos para su seguridad. Según la organización, después de recibir amenazas de muerte, Francisco tuvo que salir de Colombia y trasladarse a España, desde donde continúa promoviendo la justicia climática y la protección de los defensores ambientales.

Con el apoyo de KidsRights y del fondo del Premio Internacional de la Paz Infantil, Vera Manzanares espera ampliar su trabajo y formar a más de 20.000 niños en justicia climática, derechos de la niñez, protección de la biodiversidad y construcción de paz. Su propósito a largo plazo, según la organización, es construir una red internacional de jóvenes que puedan defender sus derechos y participar en las decisiones sobre el futuro del planeta.

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