Lluvias y tormentas eléctricas dejan inundaciones en varios sectores de Santa Marta

A través de su cuenta de X, Honorio Henriquez, presidente del Senado, divulgó imágenes de las inundaciones y pidió apoyo al Gobierno Nacional. “Santa Marta está inundada por el intenso aguacero de esta tarde. Solicitamos la atención de la Unidad Nacional para…

Las fuertes lluvias de la tarde de este sábado 26 de septiembre provocaron inundaciones en varios sectores de Santa Marta y en zonas rurales del distrito. Por el momento, las autoridades locales se encuentran realizando recorridos para determinar posibles afectaciones por esta emergencia.

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A través de su cuenta de X, Honorio Henriquez, presidente del Senado, divulgó imágenes de las inundaciones y pidió apoyo al Gobierno Nacional. “Santa Marta está inundada por el intenso aguacero de esta tarde. Solicitamos la atención de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres”, aseguró el congresista.

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🚨🚨🚨 Inundada @SantaMartaDTCH, por el intenso aguacero de esta tarde.



Solicitamos a la @UNGRD atención. pic.twitter.com/XeKuCHve41 — Honorio Henriquez 🇨🇴 (@honohenriquez) September 26, 2026

Por su parte, en otro video publicado en redes sociales, una mujer describe la situación en el corregimiento de Tanganga, en la que se observan calles inundadas. "Nos encontramos en emergencia, es muy peligroso que la gente esté caminando por las calles", asegura la mujer en el video.

En redes sociales, ciudadanos han reportado el desbordamiento de varias corrientes de agua, así como afectaciones en la movilidad y en lugares que suelen inundarse cuando se presentan lluvias intensas. Según cifras reportadas por Blu Radio, más de 25 barrios reportan afectaciones.

Un fuerte aguacero convirtió varias calles de Santa Marta en verdaderos ríos, dejando inundaciones tras la tormenta. pic.twitter.com/OY80Wy2LLL — Mauricio Vanegas (@Marovaan) September 26, 2026

De acuerdo con el último reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), para este sábado se esperan lluvias y tormentas eléctricas en áreas de los departamentos de La Guajira, Cesar, el nororiente de Magdalena, el sur de Bolívar, el norte y occidente de Sucre, Córdoba, Antioquia, el nororiente de Boyacá, el norte y suroccidente de Cundinamarca, el noroccidente de Tolima, Caldas, Risaralda, el norte de Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, el suroccidente de Casanare, el occidente de Vichada, el sur de Guainía y Amazonas.

Por su parte, a través de redes sociales, el Idema publicó un corto comunicado en el que indica que "como se había pronosticado desde el viernes, durante las últimas horas se han registrado lluvias acompañadas de actividad eléctrica en diferentes sectores de la región".

Según cifras oficiales de la entidad, en Santa Marta, la estación Aeropuerto Simón Bolívar registró 36,8 milímetros de precipitación en aproximadamente 2 horas.

El Ideam también informó que el monitoreo satelital evidencia una importante concentración de descargas eléctricas en sectores del norte de la región Caribe y áreas marítimas cercanas, asociadas a la presencia de lluvias y tormentas. Así mismo, durante este periodo de dos horas se registraron alrededor de 1.128 descargas eléctricas detectadas por el satélite GOES-19.

"De acuerdo con las predicciones, se espera que las lluvias y la actividad eléctrica continúen presentándose de manera sectorizada durante los próximos días, con variaciones en intensidad y distribución", precisó el Ideam.

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