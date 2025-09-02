Gobierno quiere impulsar proyectos de energía eólica con nueva licencia ambiental

Los parques eólicos son una de las apuestas clave para la transición energética. Foto: EPM

El Ministerio de Ambiente publicó para comentarios un proyecto de decreto con el que busca crear una licencia ambiental especial para proyectos de energía eólica. La iniciativa se suma a una similar que publicó hace pocas semanas, para proyectos de energía solar.

“Ya fue publicado para comentarios el proyecto de decreto que reglamenta la Licencia Ambiental Eólica con Diseño Optimizado (LAEólica), un instrumento diseñado para agilizar el licenciamiento de proyectos de generación de energía con capacidades entre 10 y 100 megavatios (MW). La iniciativa, que fue elaborada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto Humboldt, constituye un paso importante en el fortalecimiento de la Transición Energética Justa en Colombia”, dijo el Minambiente en un comunicado.

De acuerdo con esa cartera, además de reducir los tiempos de trámite de licenciamiento para estos proyectos, también se definirán unos criterios de localización y diseño de los parques eólicos, con el fin de reducir su impacto ambiental. Esto incluye unas distancias mínimas de los proyectos con áreas urbanas, herramientas de localización de fauna y mecanismos de prevención de colisión de aves con las hélices.

“Para el otorgamiento de LAEólica, el interesado deberá solicitar términos de referencia específicos, soportados con información del proyecto, como coordenadas, cartografía, diseño preliminar, y fases de construcción. Los Términos de Referencia Específicos orientarán la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)”, explicó la entidad.

En ese Estudio se deberá incluir un análisis de los impactos ambientales y sociales que tendrá el proyecto, así como planes de manejo y compensación de impactos, incluido el plan de cierre una vez cumpla su vida útil.

Si el decreto es aprobado, también habrá un régimen de transición, durante el cual los proyectos que ya hayan iniciado trámite de licencia ambiental pueden desistir y acogerse a los nuevos términos. La recepción de comentarios estará abierta hasta el próximo 16 de septiembre.

Los reparos de las corporaciones ambientales

Este proyecto de decreto tiene características muy similares al de la licencia ambiental solar, que también quiere crear el Gobierno. Un punto clave es que son iniciativas que aplican a proyectos de entre 10 y 100 megavatios de energía.

Justamente ese punto es el que ha generado malestar entre las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) del país, como contamos en este artículo. La razón es simple: si se aprueban estos decretos, la ANLA pasará a ser la responsable de tramitar las licencias de proyectos que no superan los 100 megavatios, una responsabilidad que hoy tienen las CAR.

La Asociación que reúne a estas corporaciones (ASOCARS) dijo a El Espectador hace pocas semanas, sobre la licencia ambiental solar, que “al centralizar y asignar de forma exclusiva a la ANLA facultades que por ley corresponden a las CAR, vacía de contenido su misión institucional, las convierte en simples espectadoras del ordenamiento ambiental y desnaturaliza el modelo descentralizado”. Esto es algo que también ocurriría si se aprueba el decreto para proyectos eólicos.

De acuerdo con ASOCARS, una iniciativa de este tipo debería tramitarse por medio del Congreso y desde el Ejecutivo. Por esta razón, consideran que se trata de proyectos de decreto que van en contra de la Constitución Política. En el caso de la licencia ambiental solar, la asociación ya envió una solicitud pidiendo que sea archivado.

Hasta el momento, el Minambiente no se ha pronunciado sobre los comentarios emitidos por las CAR.

El problema de los parques eólicos en La Guajira

En este diario también les hemos contado los diversos problemas que enfrentan los proyectos de energía eólica en La Guajira, con algunos que ya completan años detenidos.

El Gobierno ha intentado intervenir en las relaciones entre las empresas y las comunidades, uno de los principales obstáculos, pero no ha tenido éxito. Durante los últimos años, ningún proyecto ha entrado en marcha y algunas empresas han decidido venderlos.

En el marco de los decretos que propone el Gobierno, esto es importante porque en La Guajira se concentra parte significativa de la capacidad eléctrica con la que el país espera contar para 2027.

Sin embargo, la gran mayoría son proyectos de más de 100 megavatios, frente a los cuales las iniciativas del Minambiente no plantean ninguna alternativa. Aunque es usual ver proyectos solares que cumplan las características del proyecto de decreto, no lo es con los proyectos eólicos, que casi siempre se planean para producir grandes cantidades de energía.

