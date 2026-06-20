Prográmese con el primer Chingaza Fest 2026, un festival para conectarse con el páramo

En el festival habrá caminatas desde los 8 km hasta los 42 km. Foto: Leidy Barbosa Ramírez

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Desde el viernes 19 de junio están abiertas las inscripciones para el nuevo festival que está apoyando Parques Nacionales Naturales (PNN) y que busca promover el turismo de naturaleza cerca a Bogotá: el Chingaza Fest 2026.

Con él, se busca que los capitalinos y quienes viven en municipios aledaños sean conscientes un poco más de por qué vale la pena conservar de los ecosistemas de alta montaña y, además, valoren a las comunidades que se encargan de protegerlos.

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El Chingaza Fest, señala PNN en un comunicado, está diseñado tanto para deportistas como para familias y caminantes que se animen a descubrir “el valor ecológico y cultural del páramo a través de una experiencia responsable, segura y con un profundo componente de educación ambiental”.

Se realizará el sábado y domingo 4 y 5 de julio en el sector Monterredondo (en la vía de Bogotá a Choachí), donde se habilitarán cuatro rutas: Cusumbo, Frailejón, Oso Andino y Puma, que verían en su extensión. La primera tiene 8 kilómetros, la segunda, 16 km; la tercera, 24 km, y la cuarta, 42 km.

Quienes se animen a hacerlas, atravesarán los variados paisajes que tiene el páramo y el bosque altoandino. La altura variará entre los 3.200 y 3.800 metros sobre el nivel del mar.

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“La modalidad será de participación no competitiva, permitiendo que cada asistente viva el recorrido a su propio ritmo y reciba un reconocimiento por completar la experiencia”, señala PNN.

Pero no solo se trata de caminar a través del bosque altoandino y del páramo. En el recorrido habrá diferentes actividades de ciencia ciudadana para que los asistentes participen en el monitoreo de biodiversidad. Además, con la participación también se apoyará a comunidades campesinas, guías locales, y operadores turísticos que han tratado de impulsar una economía atada al turismo de naturaleza.

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Como señala PNN, habrá un mercado local, “espacios de intercambio de saberes y actividades que resaltan la relación entre naturaleza, salud y bienestar”.

Habrá reglas muy estrictas respecto al manejo de residuos. Estarán prohibidos los plásticos de un solo uso, así como los drones, las fogatas, bebidas alcohólicas y música en amplificadores.

“En su primera edición”, resalta PNN, “Chingaza Fest busca posicionarse como un referente nacional de turismo de naturaleza responsable, demostrando que el deporte, la educación ambiental y la participación comunitaria pueden convertirse en una poderosa herramienta para inspirar nuevas formas de proteger la vida”.

Quienes deseen participar, tendrán que hacer el pago de una inscripción, con la cual se apoyará a las comunidades locales. Los interesados pueden ingresar a este enlace o escribir al correo chingazafest@gmail.com. También se pueden comunicar por WhatsApp al teléfono +57 311 8799760.

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