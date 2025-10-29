“Hemos fallado”: secretario de la ONU sobre meta de limitar el aumento de la temperatura global

A pocos meses de realización de la próxima cumbre mundial del clima de las Naciones Unidas, António Guterres advirtió que el aumento de las temperaturas por encima de 1,5 °C ya “es inevitable”. EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI Foto: EFE - MARTIAL TREZZINI

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, aseguró que la humanidad ya “falló” en su meta de contener el aumento de las temperaturas por debajo de 1,5 °C para finales de siglo, una de la metas del Acuerdo de París.

“La verdad es que hemos fallado en la meta de evitar un rebasamiento por encima de 1,5 °C en los próximos años. Los países están presentado sus contribuciones nacionales determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), y con las que hemos recibido hasta ahora se espera una reducción de emisiones de un 10 %. Necesitábamos que fuera del 60 %. El rebasamiento es inevitable“, manifestó Guterres.

La declaraciones de Guterres se dieron durante una entrevista como parte de actividades previas de la próxima cumbre mundial del clima que se realizará en menos de un mes en la Amazonía brasileña.

El secretario de la ONU afirmó que es necesario cambiar el curso pues esta es “una condición básica” para evitar los puntos de no retorno en ecosistemas como la Amazonia, Groenlandia, la Antártida occidental o en los arrecifes de coral.

“No queremos que la Amazonía se convierta en una sabana, pero es una riesgo real si no cambiamos el rumbo, y no reducimos drásticamente las emisiones lo antes posible”, sostuvo Guterres.

A pesar de advertir sobre el fracaso en limitar el aumento de las temperaturas, el secretario de la ONU mostró cierta esperanza, pues apuntó que, este rebasamiento puede ser temporal y acciones contundentes por parte de los países podrían revertir esta situación.

Uno de los puntos centrales de la próxima cumbre según Guterres deberá ser avanzar hacia una transición contundente para abandonar el uso de combustibles fósiles. “Estamos presenciando una revolución de las energías renovables, y la transición se acelerará inevitablemente. No habrá forma de que la humanidad pueda utilizar todo el petróleo y el gas que ya han sido descubiertos”, señaló.

Precisamente, esta será también una de las prioridades que anunció el pasado martes el gobierno colombiano en el marco de la COP30. Como explicó Daniela Durán, jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente, el gobierno busca que “la COP 30 sea una cumbre que reconozca la biodiversidad como solución climática, que avance en la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en un momento en el que el Bioma Amazónico está en un punto de no retorno por el extractivismo, pero también debe asegurar financiamiento para la Amazonía, los bosques, el clima y la biodiversidad sin aumentar la deuda de los países”.

En concreto, las prioridades del país en las negociaciones serán: la biodiversidad como solución climática, la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y reformar el sistema financiero internacional.

Frente a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, Colombia anunció que realizará la Primera Conferencia Internacional para la Eliminación Progresiva de los Combustibles Fósiles, que se celebrará en el país en abril de 2026. Lo que se buscará con este espacio, de acuerdo con el ministerio, un espacio para dialogar sobre “transiciones justas, centradas en los territorios, la diversificación económica y la justicia social y ambiental”.

Los líos de las metas climáticas nacionales

Según información de las Naciones Unidas, menos de un tercio de los países del mundo han presentado sus planes de acción climática, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional en el marco del Acuerdo de París.

Como contamos en esta nota, en las últimas semanas Colombia actualizó sus metas climáticas, una de las deudas pendientes que tenía para la realización de la cumbre climática.

Una de las nuevas metas que tiene el país es que, para 2035, las emisiones se ubiquen en un rango máximo de 155 a 161 millones de toneladas de CO₂ equivalente —una medida que permite expresar el efecto de todos los gases de efecto invernadero como si fueran dióxido de carbono—. Para ponerlo en perspectiva y como puede ver en el gráfico en esta página, en 2018 en Colombia se emitieron 302 millones de toneladas directas de CO₂.

Sobre la definición de estas nuevas metas, fuentes internas al proceso aseguran que se busca, por un lado, ratificar los compromisos pasados, con miras a 2050. Y, al tiempo, maniobrar estos compromisos dentro de los límites del presupuesto de carbono, es decir, la cantidad global estimada de emisiones que se pueden emitir en el planeta en los próximos años, sin sobrepasar el límite de los2 °C del aumento de la temperatura global.

Una de las principales novedades de las metas es que ahora se expresan en valores absolutos, y no en porcentajes con relación a años base, lo que permite, aseguran, mayores claridades a la hora de medir los avances de estos compromisos.

Colombia también actualizó sus metas para la contención de la deforestación, la cual se busca reducir a un rango de 37.500 a 49.999 hectáreas anuales para 2035. Lo que, en su valor máximo, equivaldría a que la pérdida de bosque no supere, cada año, el área de Bogotá.

Uno de los aspectos más llamativos es que, en su valor máximo (casi unas 50.000 hectáreas), la meta para los próximos diez años es casi igual a la prevista para 2030. “Si bien se destaca esta trayectoria de aumentar la ambición de la mitigación, la meta a 2035 de deforestación, si se mira su rango superior, es casi idéntica y se hubiese podido ser más ambicioso”, expresa Iván Darío Valencia, Coordinador de Políticas en Colombia del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI, por sus siglas en inglés).

Otra de las metas que se actualizó es la reducción de las emisiones de carbono negro, un contaminante que se genera por la combustión incompleta de combustibles fósiles y biomasa, y que contribuye tanto al calentamiento global como a la mala calidad del aire. La idea es que se emitan entre 6.130 y 8.873 toneladas para 2035, en comparación con los niveles de 2014.

