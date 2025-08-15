Huracán Erin no tendrá influencia directa sobre Colombia, según el IDEAM

El huracán Erin capturado desde los satélites del National Hurricane Center. Foto: National Hurricane Center

El huracán Erin se ha intensificado con rapidez y amenaza con alcanzar una magnitud aún mayor. Según el reporte más reciente del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, ya registra vientos sostenidos de 120 km/h y podría fortalecerse en los próximos días.

Actualmente, el huracán se está moviendo en dirección oeste-noroeste. Esta trayectoria hace que pase por la zona que forma parte de las Antillas Menores, ubicadas en el Caribe oriental.

De acuerdo con la entidad, su centro pasará cerca o al norte de las Islas de Sotavento del Norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico durante el fin de semana. Esto podría traer consigo intensas lluvias y marejadas, con el riesgo de inundaciones y deslizamientos.

Pero, ¿cuál será la influencia de este fenómeno en el territorio colombiano? La Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales, por medio de un comunicado, explicó que el huracán Erin no tendrá influencia directa sobre el territorio nacional.

Esta mesa está integrada por miembros del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la Dirección General Marítima (DIMAR), la Aeronáutica Civil, la Fuerza Aérea Colombiana y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Aunque no tendrá una incidencia directa, el IDEAM pronostica que este viernes 15 y sábado 16 de agosto podrían registrarse lluvias en horas de la tarde y la noche en La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico.

Además, la entidad informó que existe la probabilidad de precipitaciones fuertes en Santander, Norte de Santander, Antioquia y en zonas costeras del Pacífico colombiano, asociadas a otros fenómenos atmosféricos de carácter regional y local.

Erin es el quinto fenómeno nombrado en la cuenca del Atlántico en lo que va del año, después de las tormentas Andrea, Barry, Dexter y Chantal. Este último fue el primero en tocar tierra en Estados Unidos, en julio, dejando al menos dos víctimas mortales en Carolina del Norte.

