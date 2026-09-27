Huracán Polo alcanzará las costas de México en la tarde de este lunes

⚠️Toma en cuenta esta información. El #Huracán #Polo tocará tierra en #BajaCaliforniaSur , por lo que debes mantenerte informado, estar preparado y atender las indicaciones de Protección Civil de tu localidad. Todos los detalles, en el video pic.twitter.com/c7xScpQk89

Según el organismo, Polo avanza como huracán de categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de 240 km/h. Sin embargo, se espera que pierda fuerza antes de tocar tierra, al llegar a Baja California Sur como categoría 1 o 2, y a Sonora, ya debilitado, como tormenta tropical.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México prevé que el huracán Polo toque tierra en la tarde de este lunes 28 de septiembre en Baja California Sur y que el martes llegue al estado de Sonora.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Entre los efectos que resalta la entidad están las lluvias torrenciales, olas de hasta diez metros, marea de tormenta y fuertes vientos. Entre el 26 y el 29 de septiembre se esperan acumulados de entre 150 y 250 milímetros de lluvia en zonas de ambos estados.

Fabián Vázquez, coordinador general del SMN, en una entrevista con la radio Fórmula, aseguró que se trata de un evento que durante toda la semana va a tener efectos en el Pacífico mexicano. "El escenario de lluvias intensas se mantiene a partir del día de hoy en prácticamente toda la costa de Guerrero", agregó.

El huracán Polo y el fenómeno de El Niño

Cabe recordar que el huracán Polo llega impulsado por la presencia del fenómeno de El Niño que, como hemos contado en este diario, será uno de los más intensos de los que se tenga registro. Por ejemplo, en la superficie del mar en una de las regiones clave del Pacífico, el pasado 19 de septiembre, las temperaturas diarias fueron 3,05 °C superiores a la media.

El Niño ocurre cada dos a siete años, cuando los vientos alisios, corrientes que van de este a oeste y que normalmente retienen las aguas cálidas en el Pacífico occidental, se debilitan temporalmente. Estas condiciones provocan que esas aguas asciendan a la superficie y se desplacen hacia el este.

Una vez que la temperatura se mantiene por encima de lo normal durante varios meses, se generan más tormentas en la región, lo que repercute en toda la atmósfera del planeta. En más de una oportunidad, los científicos han señalado que el cambio climático amplifica sus efectos.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜