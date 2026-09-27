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Huracán Polo alcanzará las costas de México en la tarde de este lunes

La trayectoria del huracán Polo provocaría intensas lluvias, riesgos de inundaciones y deslizamientos en los estados de Sonora y Baja California.

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Redacción Ambiente
27 de septiembre de 2026 – 05:45 p. m.
El huracán Polo, que se ha debilitado a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, mantiene su desplazamiento lento frente a las costas del Pacífico mexicano, y seguirá provocando lluvias intensas en estados del occidente del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). EFE/David Guzmán
El huracán Polo, que se ha debilitado a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, mantiene su desplazamiento lento frente a las costas del Pacífico mexicano, y seguirá provocando lluvias intensas en estados del occidente del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). EFE/David Guzmán
Foto: EFE - David Guzmán

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México prevé que el huracán Polo toque tierra en la tarde de este lunes 28 de septiembre en Baja California Sur y que el martes llegue al estado de Sonora.

Según el organismo, Polo avanza como huracán de categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de 240 km/h. Sin embargo, se espera que pierda fuerza antes de tocar tierra, al llegar a Baja California Sur como categoría 1 o 2, y a Sonora, ya debilitado, como tormenta tropical.

Entre los efectos que resalta la entidad están las lluvias torrenciales, olas de hasta diez metros, marea de tormenta y fuertes vientos. Entre el 26 y el 29 de septiembre se esperan acumulados de entre 150 y 250 milímetros de lluvia en zonas de ambos estados.

Fabián Vázquez, coordinador general del SMN, en una entrevista con la radio Fórmula, aseguró que se trata de un evento que durante toda la semana va a tener efectos en el Pacífico mexicano. "El escenario de lluvias intensas se mantiene a partir del día de hoy en prácticamente toda la costa de Guerrero", agregó.

El huracán Polo y el fenómeno de El Niño

Cabe recordar que el huracán Polo llega impulsado por la presencia del fenómeno de El Niño que, como hemos contado en este diario, será uno de los más intensos de los que se tenga registro. Por ejemplo, en la superficie del mar en una de las regiones clave del Pacífico, el pasado 19 de septiembre, las temperaturas diarias fueron 3,05 °C superiores a la media.

El Niño ocurre cada dos a siete años, cuando los vientos alisios, corrientes que van de este a oeste y que normalmente retienen las aguas cálidas en el Pacífico occidental, se debilitan temporalmente. Estas condiciones provocan que esas aguas asciendan a la superficie y se desplacen hacia el este.

Una vez que la temperatura se mantiene por encima de lo normal durante varios meses, se generan más tormentas en la región, lo que repercute en toda la atmósfera del planeta. En más de una oportunidad, los científicos han señalado que el cambio climático amplifica sus efectos.

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Por Redacción Ambiente

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