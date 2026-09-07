Ideam advierte una semana de altas temperaturas, pero también de lluvias en Colombia

En el archipiélago de San Andrés se espera un aumento de las lluvias, debido al paso de dos ondas tropicales. Foto: El Espectador - Luis Angel

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Esta semana, las altas temperaturas y el tiempo seco predominarán durante varios días en diferentes regiones de Colombia. Sin embargo, hacia el final de la semana el panorama puede cambiar, pues se espera un aumento de las lluvias, según el más reciente boletín del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

La entidad explica que el incremento de las precipitaciones estará favorecido por el tránsito de las ondas tropicales 46 y 47, que podría generar tormentas eléctricas y vientos fuertes en sectores del norte del país, incluido el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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“En el mar Caribe colombiano se mantiene la alerta para las pequeñas embarcaciones, principalmente en el centro y oriente, debido a vientos de entre 20 y 30 nudos (37 y 56 km/h) y oleaje de 2 a 3 metros”, escribió el Ideam.

Para mañana, martes 8 de septiembre, las principales lluvias se esperan en Antioquia, Risaralda, Chocó, occidente del Valle del Cauca y Cauca, noroccidente de Nariño, oriente de Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare, Caquetá, Vaupés y occidente de Amazonas.

El miércoles se esperan en parte del Caribe, especialmente en el sur de Bolívar, Sucre, Córdoba, el archipiélago de San Andrés, así como en Antioquia, Norte de Santander, Santander, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, oriente de Arauca, Casanare y Vichada, oriente del Meta, Guainía, Caquetá y Putumayo.

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El jueves y viernes es posible que se registren lluvias con posibles tormentas eléctricas en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y lluvias generalizadas en al menos 24 departamentos.

“Se han registrado crecientes y aumentos significativos de nivel en ríos de las regiones Pacífica, Caribe y Orinoquía, mientras continúan los niveles bajos en los ríos Cauca y Magdalena”, mencionó el Ideam.

Sobre los incendios, la entidad informó que todavía hay alertas rojas en Tolima, con seguimiento especial también en Nariño, Huila y Cauca. Hasta las 8:30 a.m., del 7 de septiembre, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó 21 incendios activos y 2 controlados, lo cual representa un incremento de 8 incendios activos frente al reporte de este domingo, mientras que el número de incendios controlados es el mismo en ambos reportes.

Los municipios en Tolima afectados por las llamas a esta hora son Cunday, Ortega, Coyaima, Natagaima, Ibagué y San Luis. Aunque Cortolima, la autoridad ambiental del departamento, no publica reportes sobre las afectaciones de los incendios desde el 26 de agosto, un informe de El País, publicado hace una semana, mencionaba más de 50.000 hectáreas arrasadas por las llamas.

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