Gobierno anuncia plan para recuperar al caimán llanero: ya liberaron 17 ejemplares

En la Estación Roberto Franco hay 127 individuos del caimán llanero. Foto: Sergio Silva Numa

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El Ministerio de Ambiente, por medio de un comunicado, informó que, junto a autoridades ambientales, academia, institutos de investigación, entidades territoriales y organizaciones de la sociedad civil, firmó un acuerdo para la recuperación del caimán llanero —o Crocodylus intermedius, como lo conocen los científicos— de la Estación Roberto Franco de la Universidad Nacional, en Villavicencio.

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Como contamos en este artículo, en Colombia, el caimán llanero está catalogado en Peligro Crítico de Extinción. La cacería comercial, la transformación de sus hábitats, la alteración de los sitios de anidación o la captura accidental son algunas de las principales amenazas que enfrentan.

Por esta razón, desde hace varias décadas, en esta estación los investigadores se han centrado en trabajar en su reproducción en cautiverio para después liberarlos en su entorno.

Sin embargo, esta población no está siendo liberada al ritmo necesario. Aunque investigadores y exdirectivos han cuestionado a la Universidad Nacional, la institución responde que se han presentado problemas de recursos, logística y falta de apoyo para llevarlas a cabo.

Entre 2010 y 2024, se liberaron 217 ejemplares en el medio natural; pero, desde 2024, estaban suspendidas por las dificultades de coordinación interinstitucional para definir nuevos sitios de reintroducción.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, este compromiso también estuvo acompañado por la liberación de 17 ejemplares, que fueron llevados al Bioparque Wisirare, administrado por la Fundación Palmarito. La operación, agregó la cartera, contó con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana.

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Fabio Arjona Hincapié, ministro de Ambiente, aseguró que “esta liberación no es un hecho circunstancial, sino el resultado de muchos años de trabajo de la Fundación Palmarito, con el apoyo de Corporinoquia, la Gobernación de Casanare, las reservas de la sociedad civil y las comunidades”.

También señaló que la liberación de “cada individuo representa una esperanza para su recuperación (...) estamos hablando de una especie críticamente amenazada, que está al borde de la extinción”.

La cartera explicó que el éxito de la conservación no se medirá únicamente por el número de caimanes criados o liberados; también será importante su capacidad de sobrevivir, reproducirse y contribuir a recuperar poblaciones silvestres viables en los ríos y humedales de la Orinoquia.

En el proceso de liberación participaron el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, la Universidad Nacional, la Gobernación de Casanare, la Alcaldía de Maní, Corporinoquia, Cormacarena, WWF Fondo Mundial para la Naturaleza, Wildlife Conservation Society (WSC), The Nature Conservancy (TNC), Fondo Acción, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Fundación Palmarito, la senadora Andrea Padilla Villarraga y el representante a la Cámara, Arledy Alvarado Representante.

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