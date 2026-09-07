Los incendios forestales y las olas de calor frenan avances en mejoras de calidad del aire

Imagen difundida por la oficina de prensa del Gobierno de Tolima en la que se ve a bomberos y policías colombianos tratando de extinguir un incendio forestal provocado por las altas temperaturas en el municipio de Gualanday, departamento de Tolima, Colombia, el 20 de agosto de 2026. Foto: AFP - HANDOUT

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En el marco del Día Internacional del Aire Limpio para un Cielo Azul, que se conmemora el 7 de septiembre, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), publicó un informe en el que explora el impacto de la contaminación por los incendios forestales y las olas de calor en la calidad del aire.

De acuerdo con el documento, los incendios forestales extremos están aumentando como consecuencia del cambio climático, lo que genera graves consecuencias para la salud debido a la alta toxicidad del humo.

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La OMM pone de ejemplo lo que viene sucediendo en Europa y América del Norte, donde las emisiones de PM 2.5, partículas microscópicas de menos de 2,5 micrómetros (μm), provenientes de la industria y el transporte, se han reducido gracias a distintas regulaciones. Sin embargo, las partículas PM 2.5 derivadas de los incendios han aumentado.

Según el documento, los episodios extremos de humo y fuego se han triplicado a nivel mundial desde la década de 1990, lo que habría contribuido a un estimado de casi 100.000 muertes adicionales por año entre 2010 y 2018, aunque las cifras podrían ser mayores, reconoce la OMM.

El subregistro, continuó la agencia de la ONU, se debe a que las evaluaciones actuales del riesgo para la calidad del aire no logran capturar la mayor toxicidad del humo de los incendios forestales. De hecho, un estudio citado en el boletín estima que los modelos de riesgo convencionales basados en las concentraciones totales de PM 2.5 pueden subestimar la mortalidad atribuible a los incendios forestales hasta un 93 %.

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Al respecto, la Organización señaló que “cumplir con las directrices de calidad del aire (...) será cada vez más difícil, ya que se prevé que las condiciones meteorológicas extremas propicias para incendios aumenten en el futuro”.

Frente a las olas de calor, la OMM señala que están intensificando la contaminación por ozono a nivel del suelo. La exposición prolongada a contaminación por ozono se asocia con un aumento de la mortalidad, sobre todo por enfermedades respiratorias.

“El aumento de las temperaturas, el estancamiento de la atmósfera y la intensa radiación solar favorecen la formación de ozono a nivel del suelo, como demuestran estudios recientes realizados durante las olas de calor en el sureste de Estados Unidos, Europa y China”, señala en un aparte la Organización.

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Además de hacer un llamado a mejorar las observaciones atmosféricas de contaminantes como las partículas PM 2.5 y el ozono troposférico, la OMM destacó la importancia de políticas complementarias y coordinadas sobre calidad del aire y clima, “ya que no pueden abordarse de forma aislada”.

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