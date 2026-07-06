IDEAM alerta por altas temperaturas en varias regiones: así estará el clima este 6 de julio Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en su más reciente pronóstico sobre el tiempo señala que durante la madrugada se observó cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco en gran parte del país.

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Según la entidad, durante la madrugada de este 6 de julio se presentó escasa nubosidad sobre amplios sectores de la plataforma marítima y continental de las regiones Caribe y Pacífica, así como en algunas zonas del centro-occidente y sur de la región Andina.

En otras zonas, por su parte, se registró abundante nubosidad acompañada de precipitaciones entre moderadas y localmente fuertes. Estas condiciones se presentaron principalmente en el sur de Córdoba, norte de Chocó, norte de Antioquia, oriente de Cundinamarca, norte y occidente de Meta y suroccidente de Casanare.

Además, en amplios sectores del mar Caribe colombiano predominó el tiempo seco, con escasa nubosidad. Sin embargo, se registraron precipitaciones locales entre ligeras y moderadas en los sectores suroccidental y noroccidental, particularmente sobre el golfo de Urabá.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominó la nubosidad variada con persistencia de tiempo seco.

☔ Pronóstico del tiempo 6 de julio

El IDEAM señala que para este lunes se espera que los mayores volúmenes de precipitación acumulada se presenten sobre sectores del norte y centro-oriente de la región Andina (tarde, noche y madrugada), occidente, centro y nororiente de la Orinoquía (a diferentes horas), así como en zonas puntuales del sur de la región Caribe (tarde, noche y madrugada) y del occidente y norte de la Amazonía (a diferentes horas).

Para la región Pacífica, los acumulados más importantes se concentrarían en áreas aisladas del norte y del suroriente de la región, principalmente durante la tarde, noche y madrugada. Por el contrario, se esperan condiciones mayormente secas sobre amplios sectores del centro, norte y oriente; algunas zonas del centro, sur y nororiente de la región Andina; el suroriente de la Amazonía y gran parte del océano Pacífico colombiano.

Además, la entidad prevé un incremento de la nubosidad con probabilidad de precipitaciones entre moderadas y localmente fuertes durante la tarde, noche y madrugada en el centro y sur de Córdoba, sur de Sucre y centro y sur de Bolívar. No se descartan lluvias aisladas.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lluvias entre ligeras y moderadas durante la mañana y la tarde, con tendencia a tiempo seco al finalizar la jornada. En la región Pacífica se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco, especialmente en el oriente y suroccidente de Valle del Cauca, occidente y nororiente de Cauca, así como en el noroccidente y nororiente de Nariño.

Asimismo, se espera cielo mayormente nublado a cubierto con precipitaciones entre ligeras y localmente moderadas, cuyos mayores acumulados podrían registrarse durante la tarde, noche y madrugada en el centro y sur de Chocó. También son probables lluvias sobre el centro y sur de Valle del Cauca, el suroriente de Cauca y el centro y oriente de Nariño durante la tarde y la noche.

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En la región Andina se pronostica cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco sobre el centro y sur de Antioquia, centro y norte de Boyacá, centro de Norte de Santander, centro de Cundinamarca, centro de Tolima, centro de Huila y Quindío. Durante la tarde, la noche y la madrugada aumentará la probabilidad de precipitaciones entre moderadas y fuertes.

La entidad dice que en gran parte de la región Orinoquía se prevén condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con persistencia de precipitaciones entre moderadas y localmente fuertes. Los mayores acumulados se estiman sobre el centro y occidente de Arauca, occidente y nororiente de Casanare, norte y occidente de Meta, así como en el nororiente de Vichada. En la región Amazonía se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias sectorizadas entre moderadas y localmente fuertes.

En cuanto a las temperaturas máximas, desde hoy y durante los próximos tres días se prevén condiciones atmosféricas favorables para el registro de valores cercanos e, incluso, localmente superiores a los promedios climatológicos de julio en sectores de las regiones Caribe y Andina.

☔ Pronóstico del tiempo en Bogotá

De acuerdo con el IDEAM, durante la madrugada de este 6 de julio en Bogotá predominó el tiempo seco, con cielo entre parcial y mayormente nublado. La temperatura mínima registrada fue de 11 °C.

Para la mañana, en la capital se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de condiciones de tiempo seco en la mayor parte de la ciudad. Durante la tarde continuará el cielo entre parcial y mayormente nublado. Aunque predominarán las condiciones secas, no se descarta la ocurrencia de lloviznas o lluvias ligeras, especialmente en el sur, con mayor probabilidad en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme. La temperatura máxima estimada será cercana a los 20 °C.

En horas de la noche se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco en la mayor parte de la capital.

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☔ Pronóstico del tiempo en otras ciudades

Barranquilla: Se espera cielo mayormente despejado, con predominio de tiempo seco durante toda la jornada. (T. máx.: 34 °C).

Cartagena: Se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado, con condiciones secas a lo largo del día. (T. máx.: 33 °C).

Bucaramanga: Tras una mañana con predominio de tiempo seco, se estima un incremento de la nubosidad al final de la tarde y durante algunas horas de la noche, con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas. (T. máx.: 29 °C).

Medellín: Se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de condiciones secas durante la jornada. (T. máx.: 30 °C).

Tunja: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. No obstante, durante algunas horas de la tarde no se descartan lloviznas o lluvias ligeras de carácter ocasional. (T. máx.: 19 °C).

Cali: Se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de condiciones secas. Sin embargo, durante la noche podrían presentarse lloviznas o lluvias ligeras de forma esporádica. (T. máx.: 32 °C).

Popayán: Predominarán las condiciones secas, con cielo parcialmente nublado durante la mayor parte de la jornada. (T. máx.: 28 °C).

Otras alertas del IDEAM

🔥Alertas por incendios: En total, 230 municipios presentan algún nivel de alerta en las regiones Andina, Caribe y Pacífico. De estos, 38 municipios se encuentran en alerta roja, destacándose Cundinamarca con 19 municipios, Tolima con 17 y Nariño con 2.

⛈️ Alertas por deslizamientos: En total, 195 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Caribe, Amazonía, Orinoquía y Pacífico. De estos, 31 municipios presentan alerta roja, destacándose Casanare con 6 municipios, Meta con 5 y Boyacá con 4.

💧Alertas hidrológicas (por áreas hidrológicas): Alertas vigentes por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Orinoco: 17 rojas, 29 naranjas y 10 amarillas; Caribe: 8 rojas, 14 naranjas y 5 amarillas; Magdalena Cauca: 1 roja, 2 rojas puntuales, 3 naranjas y 18 amarillas; Pacífico: 1 naranja y 21 amarillas; Amazonas: 4 naranjas y 14 amarillas.

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🌊Alertas meteomarinas: • Mar Caribe colombiano: Continúan las alertas naranjas por velocidad del viento y altura del oleaje en los sectores oriental, central y noroccidental de la cuenca. En las zonas noroccidental y suroccidental permanecen vigentes las alertas amarillas por tiempo lluvioso. En el sector suroccidental también continúa la alerta amarilla por velocidad del viento y altura del oleaje. • Océano Pacífico colombiano: La alerta naranja por pleamar en toda la cuenca continuará vigente hasta el 7 de julio. En el sector central permanece la alerta amarilla por tiempo lluvioso. Los sectores norte y sur mantienen alertas amarillas por velocidad del viento y altura del oleaje.

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