Avistamiento extremadamente raro: captan dos calamares a más de 4.700 metros de profundidad

Captura de pantalla del video donde se observa a uno de los calamares de aleta grande (Magnapinna sp.). Foto: Schmidt Ocean Institute

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Hasta hace unos días, un equipo de científicos del Schmidt Ocean Institute, una de las fundaciones privadas más reconocidas a nivel mundial por sus investigaciones del océano, pasaron 35 días estudiando una región en medio del océano Atlántico conocida como la Zona de Megatransformación y Fractura de Doldrums.

Entre los resultados de la expedición a esta zona, ubicada a casi 1.300 kilómetros de la costa nororiental de Brasil, los científicos destacaron el descubrimiento de nuevas fuentes hidrotermales, estructuras que se forman en el lecho marino y que liberan agua que se ha calentado dentro de la corteza terrestre.

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Además de este descubrimiento, los investigadores del Schmidt Ocean Institute también destacaron como resultado de la expedición “emocionantes encuentros con animales de las profundidades marinas”.

Que hayan destacado esto como resultado no es menor si se tiene en cuenta que los científicos lograron avistar a un par de calamares de aleta grande (Magnapinna sp.). Para hacerse una idea de la importancia del avistamiento, hay que tener en cuenta que este es el calamar que habita a mayor profundidad.

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El avistamiento de estos elusivos animales fue realizado a una profundidad de 4.300 metros. “Los avistamientos de estos animales son extremadamente raros; ¡ver dos en una sola inmersión es aún más emocionante!“, explicaron desde el Instituto.

Los calamares de aleta grande cuentan con ocho brazos y dos tentáculos, los cuales pueden medir hasta ocho metros, lo cual les permite cazar sus alimentos en las profundidades marinas donde no hay muchos recursos.

“Una característica peculiar es la curvatura de sus brazos y tentáculos, que se parece un poco al codo humano. Los científicos sospechan que esta curvatura ayuda a evitar que sus apéndices delgados se enreden”, explicaron los investigadores.

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Aaron Micallef, el jefe científico de la expedición, señaló que “incluso en el océano Atlántico, donde las fronteras de las placas tectónicas se han estudiado durante décadas, todavía hay lugares donde una primera observación de cerca puede revelar algo completamente nuevo”.

“Esta expedición demostró que, incluso en uno de los rincones más remotos del océano, nuestro planeta sigue vivo, dinámico y lleno de sorpresas”, concluyó Micallef.

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