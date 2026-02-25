Ideam declara alerta roja por altos niveles del río Cauca: pide “máxima atención”

Imagen de referencia. Según el Ideam, hay 133 municipios en alerta roja por posibles deslizamientos. Foto: Alcaldía de Santa Rosa

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó en la noche de este miércoles, 25 de febrero, que debido a las lluvias que se han registrado en los últimos días, los altos niveles del río Cauca persistirán y es posible que asciendan, a lo largo de su recorrido por los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Antioquia. Por esta razón, se declaró alerta roja.

Esta situación, dice el Ideam, representa un “riesgo inminente de inundaciones”, razón por la cual se recomienda máxima atención a las comunidades ribereñas en estas zonas, y seguir las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo, así como tomar medidas preventivas.

En el más reciente informe técnico, el Ideam explicó que debido a las precipitaciones de los últimos días, “se presenta saturación de humedad en los suelos, que dan origen a diferentes niveles de probabilidad para la ocurrencia de deslizamientos de tierra, en zonas de ladera y alta pendiente”.

Esta situación genera alerta alta para algunos municipios de los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. En total, son 133 municipios en alerta roja.

En Antioquia, algunos de los municipios que se encuentran en esta categoría son Abejorral, Apartadó, Argelia, Barbosa, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Frontino, Guarne, Jericó, Mutatá, Puerto Triunfo, San Carlos, Turbo, Urrao, Valdivia, Venecia, Yolombó.

Aumento de lluvias en Colombia

Según el Ideam, durante las últimas horas, se ha evidenciado importante nubosidad concentrada en las regiones Pacífica, Andina y Amazonía, acompañada en algunos casos de precipitaciones y tormentas eléctricas.

Los mayores acumulados de lluvia, se registraron al norte del departamento de Cesar, oriente y sur de Antioquia, Chocó, Santander, occidente de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca y occidente de Caquetá y Putumayo.

Lo más probable es que estas condiciones se mantengan en las próximas horas. Para el Caribe, las principales lluvias se esperan en departamentos como Magdalena, Bolívar y sur de Atlántico. En el Pacífico, las precipitaciones se pueden concentrar en Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

A principio de semana, el Ideam informó que para estos días se esperaba la presencia de un nuevo frente frío. Por esta razón, se preveía un aumento de las precipitaciones en las regiones Insular, Caribe, Andina y Pacífica, con especial atención en el Golfo de Urabá y gran parte de los departamentos que hoy se encuentran en alerta.

