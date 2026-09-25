El Ideam espera lluvias fuertes y tormentas en varias regiones de Colombia este viernes

Colombia tendrá un viernes marcado por las lluvias. De acuerdo con el pronóstico del Ideam, se esperan precipitaciones entre moderadas y fuertes, algunas acompañadas de tormentas eléctricas, principalmente en las regiones Caribe y Pacífica y en el norte y occidente de la región Andina. De hecho, en las últimas horas ya se han registrado lluvias moderadas y fuertes en distintos puntos del Caribe, el Pacífico, los Andes y sectores de la Orinoquia y la Amazonia.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Para Bogotá, sin embargo, el pronóstico es menos intenso. El Ideam señala que durante la mañana predominará el tiempo seco, aunque en la tarde se esperan lluvias ligeras a moderadas en sectores del occidente y el norte de la ciudad. Para la noche se prevé nuevamente tiempo seco. La temperatura máxima rondaría los 21 °C. En el Caribe, por el contrario, el Ideam prevé lluvias moderadas y fuertes, con probabilidad de tormentas eléctricas, especialmente en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba, además de zonas marítimas y de litoral.

Publicidad

En la región Pacífica, las precipitaciones podrían presentarse durante todo el día, con posibilidad de tormentas eléctricas en sectores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En la región Andina también se esperan lluvias entre moderadas y fuertes, particularmente en sectores de Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila.

El último reporte de la entidad también muestra un panorama de vigilancia en diferentes puntos del país. Hay 195 municipios con algún nivel de alerta por deslizamientos, con alertas rojas especialmente en Chocó y Nariño. En materia hidrológica, 150 subzonas hidrográficas presentan algún nivel de alerta por probabilidad de crecientes súbitas o inundaciones. El área hidrográfica del Pacífico concentra la mayor cantidad de alertas rojas.

El Ideam también mantiene una alerta amarilla por tiempo lluvioso en el litoral Caribe sur y tres alertas amarillas en la cuenca del Pacífico colombiano.

El pronóstico está además influenciado por la actividad de varias ondas tropicales. La onda tropical número 51, ubicada sobre el Caribe suroccidental, podría favorecer lluvias moderadas y fuertes en el noroccidente del país, mientras que el Ideam no prevé afectaciones para Colombia por la onda tropical número 52 ni por la tormenta tropical Gonzalo en las próximas horas.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜