El Ideam prevé lluvias en gran parte de Colombia este lunes

En las últimas horas se registraron lluvias importantes, algunas acompañadas de actividad eléctrica, en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. También se…

Las lluvias continuarán este lunes en Colombia. El Ideam espera que este 19 de octubre sea una jornada marcada por la nubosidad y la probabilidad de lluvias en varias regiones del país. Las precipitaciones más intensas se esperan en la región Pacífica, aunque también podrían presentarse en sectores del Caribe y la región Andina, especialmente durante la tarde y la noche.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

En las últimas horas se registraron lluvias importantes, algunas acompañadas de actividad eléctrica, en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. También se reportaron precipitaciones puntuales en Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Bolívar y sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre otras zonas.

Publicidad

Para este lunes, el pronóstico del Ideam señala que las lluvias de mayor intensidad se concentrarán en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En la región Caribe se esperan precipitaciones en Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Atlántico, Magdalena y el sur de La Guajira, con mayores acumulados en el occidente y centro de la región durante la tarde y la noche. En la región Andina también se prevén lluvias moderadas a fuertes en sectores de Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Santander, Norte de Santander y el occidente de Cundinamarca.

Le puede interesar

En Boyacá, Tolima y Huila se esperan precipitaciones de menor intensidad. En la Orinoquía, las lluvias podrían presentarse de manera dispersa en Arauca, Casanare, Vichada y Meta, principalmente durante la tarde y la noche. Los mayores acumulados se esperan en el oriente de la región y el piedemonte llanero. En la Amazonía, las precipitaciones podrían afectar sectores de Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo, Vaupés y Amazonas.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también se esperan lluvias intermitentes, que podrían ser moderadas a fuertes, especialmente en sectores del sur. Además, el Ideam advierte que las temperaturas y los niveles de humedad podrían favorecer sensaciones térmicas elevadas durante la tarde en amplias zonas del Caribe, el Pacífico, la Orinoquía y la Amazonía.

¿Cómo estará el clima en Bogotá?

En Bogotá, la mañana estará marcada por el cielo parcialmente nublado y el tiempo seco. Sin embargo, durante la tarde se espera un aumento de la nubosidad, con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en localidades como Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Chapinero y Kennedy, según el pronóstico del Ideam y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).

La temperatura máxima estimada para la capital es de 21 °C.

Para la noche se prevé cielo parcialmente nublado y tiempo seco, aunque no se descartan lloviznas aisladas en el norte de la ciudad.

¿Qué alertas mantiene el Ideam?

Además del pronóstico de lluvias, el Ideam mantiene alertas por deslizamientos, incendios forestales, crecientes súbitas e inundaciones en distintas zonas del país. Por deslizamientos, 497 municipios presentan algún nivel de alerta. Santander registra 21 municipios en alerta roja y Bolívar, 12. En alerta naranja se encuentran 29 municipios de Boyacá y 27 de Antioquia. En este último departamento, otros 49 municipios están en alerta amarilla.

En cuanto a los incendios forestales, el reporte registra 17 municipios con algún nivel de alerta. Un municipio de Norte de Santander se encuentra en alerta roja; dos municipios de Cundinamarca y dos de Tolima están en alerta naranja. También se reportan alertas amarillas en municipios de Huila y Cundinamarca.

Las alertas hidrológicas abarcan 203 subzonas hidrográficas por probabilidad de crecientes súbitas e inundaciones. El área hidrográfica del Pacífico concentra diez subzonas en alerta roja, seguida de Magdalena-Cauca, con ocho, y Caribe, con una. En el nivel naranja, Magdalena-Cauca registra 50 subzonas y Caribe, 25.

El último boletín del Ideam también reporta alertas rojas puntuales por inundaciones y crecientes súbitas en tres subzonas hidrográficas de Magdalena-Cauca, así como alertas por niveles bajos en otras seis subzonas de esta área.

En las zonas marítimas, el Ideam mantiene alerta naranja por tiempo lluvioso en el sector occidental del mar Caribe colombiano y en toda la cuenca del océano Pacífico colombiano. También hay alertas amarillas por lluvias en el suroccidente del Caribe y por viento y oleaje en el sur del Pacífico.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜