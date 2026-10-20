El Ideam pronostica lluvias fuertes en Colombia para este martes 20 de octubre

Durante la madrugada se registraron lluvias moderadas a fuertes y tormentas eléctricas en sectores del oriente del país, el piedemonte llanero y amazónico, así como en las plataformas marítimas del Caribe y el Pacífico. Las precipitaciones más…

Colombia tendrá este martes una jornada con lluvias en buena parte del territorio nacional. En su último pronóstico, el Ideam prevé un aumento de las precipitaciones frente al día anterior, especialmente en sectores del Caribe, el Pacífico, la región Andina, la Orinoquía y el norte de la Amazonía.

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Durante la madrugada se registraron lluvias moderadas a fuertes y tormentas eléctricas en sectores del oriente del país, el piedemonte llanero y amazónico, así como en las plataformas marítimas del Caribe y el Pacífico. Las precipitaciones más significativas se concentraron en el suroccidente del Pacífico, sectores de la Orinoquía y zonas de la Amazonía. Para el resto del día, el Ideam pronostica lluvias entre moderadas y localmente fuertes en distintas zonas del país. En la región Caribe, se esperan precipitaciones en Urabá, el suroccidente de Córdoba y el sur de Bolívar. En la tarde y la noche podrían aumentar en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de La Guajira, el sur del Atlántico, el norte de Bolívar y el norte del Cesar.

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En la región Pacífica se prevé un aumento de la nubosidad y lluvias moderadas a localmente fuertes en sectores de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. En la región Andina, las precipitaciones podrían alcanzar mayor intensidad en el sur de Santander, el norte de Boyacá, el occidente de Cundinamarca y el Eje Cafetero. En la Orinoquía se pronostican lluvias moderadas y localmente fuertes en Casanare, Arauca y el oriente del Meta, principalmente durante la tarde.

Por su parte, en la Amazonía se esperan precipitaciones entre ligeras y moderadas en el piedemonte amazónico de Putumayo y Caquetá, además de sectores de Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas. El Ideam también advierte que algunas zonas del nororiente del Caribe podrían registrar menores acumulados de lluvia. Al mismo tiempo, en sectores del nororiente de esa región, el valle alto del río Magdalena, el occidente del Pacífico, la Orinoquía y la Amazonía podrían presentarse temperaturas máximas cercanas o superiores a los promedios climatológicos de octubre.

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La combinación de calor y humedad podría generar sensaciones térmicas elevadas durante la tarde, especialmente en zonas costeras.

Pronóstico del tiempo en Bogotá

De acuerdo con el pronóstico elaborado en el marco del convenio entre el Ideam y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), Bogotá tendrá cielo parcialmente nublado durante la mañana, con posibilidad de lluvias ligeras en Usme y Sumapaz.

En la tarde, se esperan condiciones de cielo parcial a mayormente nublado y probabilidad de lluvias ligeras en Suba, Usaquén, Chapinero, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar. La temperatura máxima estimada es de 20 °C.

Durante la noche podrían presentarse lloviznas en Suba, Bosa y Sumapaz, bajo un cielo mayormente nublado.

¿Qué alertas están vigentes?

Además de las alertas por deslizamientos, el Ideam reporta nueve municipios con algún nivel de alerta por incendios de cobertura vegetal. Hay alerta roja en un municipio de Norte de Santander, uno de Tolima y uno de Cundinamarca; alerta naranja en un municipio de Huila, y alerta amarilla en dos municipios de Huila, dos de Tolima y uno de Cundinamarca y La Guajira, respectivamente.

En materia hidrológica, 203 subzonas hidrográficas tienen algún nivel de alerta por probabilidad de crecientes súbitas o inundaciones. El área hidrográfica del Pacífico concentra 17 subzonas en alerta roja, mientras que Magdalena-Cauca y Caribe registran una cada una.

El reporte también identifica dos subzonas del área Magdalena-Cauca con alerta roja puntual por inundaciones o crecientes súbitas y seis con alertas por niveles bajos. En las zonas marítimas, se mantiene la alerta naranja por tiempo lluvioso en el suroccidente de la cuenca del mar Caribe y en los sectores norte y sur del océano Pacífico colombiano. También continúan alertas amarillas por tiempo lluvioso en otros sectores de ambas cuencas y por viento y oleaje en el sur del Pacífico.

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