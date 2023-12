¿Impuesto al Sol? La confusión por el cobro a generadores de energía en Barranquilla

La Alcaldía de Barranquilla ha impulsado la instalación de paneles solares en Centros Comerciales y casas de la ciudad. Foto: Alcaldía de Barranquilla

Un acuerdo para modificar los montos del impuesto de alumbrado público en Barranquilla generó discusión por las implicaciones que podría tener sobre los hogares que han instalado paneles solares. Si bien no se trata de un impuesto nuevo, su interpretación sí podría dar pie a que se cobre un impuesto a quienes generan energía con fuentes renovables. (Le puede interesar: Esta es la razón por la cual están estudiando el popó de los cerdos hormigueros)

El origen de la discusión fue el Acuerdo 006 de 2023 firmado por la Alcaldía y el Concejo de Barranquilla el pasado 1° de diciembre. Se trata de una modificación al cobro del alumbrado público en la factura de energía.

Allí se establece un aumento en las tarifas que se cobran a los hogares (por estrato), a las empresas y a las entidades del Estado. La discusión inició porque Daniela Mercado, magíster en regulación minera, energética y petrolera, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un hilo en el que aseguraba que “las personas con paneles solares, sin importar su estrato, deberán pagar un impuesto mensual de aproximadamente $5 millones”.

Según se puede ver en el artículo 5 del Acuerdo, en donde se estipula una modificación al artículo 105 del Estatuto Tributario del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla (decreto 119 de 2019). En ese numeral se establece que se cobrará un impuesto “por cada subestación eléctrica de potencia instalada en la jurisdicción del Distrito de Barranquilla, para aquellas personas naturales o jurídicas, propietarios, tenedores o usufructuarios a cualquier título de los bienes inmuebles dotados de conexiones, plantas o subestaciones y/o línea de transmisión de energía eléctrica que generen, transmitan, transformen y distribuyan energía”. (Le recomendamos: Continúa la sequía en la Amazonía; pero científicos sospechan que el 2024 será peor)

Ese cobro se realiza desde 2010 con base en Unidades de Valor Tributario (UVT), que para 2023 equivalen a $42.412. Según el Acuerdo, a partir del 1 de enero de 2024 las personas que autogeneren energía deberán pagar, según la cantidad de energía que generen, un impuesto mensual de entre $4.834.968 y $12.681.188. De acuerdo con Mercado, esto afectaría directamente a los productores de energía a partir de fuentes renovables, como las viviendas en las que la Alcaldía ha instalado paneles solares, como parte de una política de la actual administración. (Le recomendamos: Extraer gas para la transición energética, ¿al fin sí o no?)

Por su parte, Gustavo Petro manifestó en su cuenta de X que, “si este impuesto se mantiene, la población de Barranquilla no podrá beneficiarse de una baja sustancial de tarifas de energía. El gobierno nacional busca generalizar el uso de la energía solar en Barranquilla, este tipo de impuesto lo impide”.

Sin embargo, esta modificación en el acuerdo no implica que se cree un impuesto nuevo. La modificación del Acuerdo 006 de 2023 no hace ningún cambio al texto del numeral 2 (del decreto de 2019), sino que establece un aumento en la cantidad de UVT que se deben pagar según la cantidad de energía que se genere. Por ejemplo, para quienes generan entre 0 y 5.000 kilovatios, que sería el caso de los hogares con paneles solares, se pasa de una tarifa de 101 UVT a una de 114. (También puede leer: Desmantelaron una estructura de minería ilegal que operaba en un parque natural)

El alcalde Jaime Pumarejo le respondió al presidente Petro que “en Barranquilla ni se cobra, ni se cobrará impuesto a hogares por utilizar paneles solares o energías renovables. Al contrario, somos quienes más las hemos instalado y promovido. Además, seguimos esperando visto bueno para construir primer parque eólico costa afuera”.

Santiago Ortega, magíster en ingeniería de recursos hidráulicos de la Universidad Nacional y director Emergente, una consultora que realiza proyectos de energías renovables, asegura que tal cual como está, tanto el Acuerdo 006 de 2023 como el Estatuto Tributario, podrían prestarse para errores de interpretación y deberían ser más claros.

Hasta ahora ese impuesto solo ha aplicado a quienes generan energía a partir de combustibles fósiles, como centrales térmicas que funcionan a partir de gas o carbón. Según la Alcaldía de Barranquilla, esto se estableció desde 2010 y seguirá aplicando solo a formas de generación convencional.

Pero, para Ortega, “si no queda explícito, en cualquier momento se puede decir que ahora sí se va a cobrar”. A esto se suma que en el Estatuto Tributario se define a los autogeneradores como: “Persona que produce energía eléctrica exclusivamente para atender sus propias necesidades. Por lo tanto, no usa la red pública para fines distintos al de obtener respaldo del Sistema Interconectado Nacional y puede o no, ser el propietario del sistema de generación”, sin ninguna distinción entre quienes lo hacen a partir de fuentes renovables, como la solar o la eólica, y quienes lo hacen con combustibles fósiles.

Mercado también dijo en su cuenta de X que “por ningún lado se aclara que el impuesto de los 114 UVT va para los autogeneradores o cogeneradores que usen combustibles fósiles. Y lo que más preocupa, es que tampoco distingue el tamaño. Desde instalaciones de 1 kilovatio les aplica el impuesto. Una casa con un panel, por ejemplo”.

Aunque no se trate de un impuesto creado por la administración de Pumarejo, la discusión “debería dar lugar a revisar la normativa relacionada con la generación de energía y crear un marco claro que impulse a la gente a optar por las energías renovables. De no hacerse, se crea un nuevo miedo en la gente al pensar que puede ser más caro hacer parte de una comunidad energética o instalar paneles solares en su casa”, concluye Ortega.

