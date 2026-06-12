Incautan carne de armadillo en el aeropuerto a donde llegan los viajeros para Cali

Funcionarios de la CVC abriendo la cava que contenía la carne de armadillo. Foto: CVC

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En la mañana de este viernes, 12 de junio, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) informó que decomisó una cava en la que era transportada carne de armadillo y de guagua en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, lugar a donde llegan los viajeros que se dirigen hacia Cali.

De acuerdo con la entidad, el hallazgo se hizo en un operativo de inspección, vigilancia y control a los equipajes de pasajeros, realizado junto con la Fundación Biodess.

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“Durante la revisión, se inspeccionó una cava de icopor en la que se hallaron 0.85 kg de carne de armadillo (Dasypus sp) y 1.65 kg de carne de guagua (Cuniculus sp). Ambas especies pertenecen a la fauna silvestre y eran transportadas sin ningún tipo de salvoconducto de movilización, incumpliendo la normatividad ambiental vigente”, señaló la CVC en un comunicado.

Según la autoridad ambiental, la persona que transportaba la caja se defendió asegurando que estaba haciendo el favor de llevar una encomienda y que desconocía que no se podía transportar.

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“El material decomisado fue empacado y trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la CVC para continuar con la cadena de custodia y adelantar los procedimientos correspondientes”, señaló la CVC.

La corporación, además, aseguró que, pese a las advertencias de las autoridades y a las constantes reiteraciones de que está prohibida su comercialización, aún se siguen presentando casos de vuelos en los que pasajeros transportan carne de fauna silvestre o sus huevos.

“La CVC reitera el llamado a otros municipios de Colombia, particularmente aquellos ubicados en el suroccidente del país, para que adopten las medidas necesarias que eviten el transporte de fauna silvestre y su ingreso por rutas aéreas al departamento del Valle del Cauca –y de aquí, a otros destinos nacionales o internacionales—, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de los ecosistemas terrestres y acuáticos de la región", añadió la autoridad ambiental del Valle del Cauca, a través del boletín.

Isabel Cristina Echeverri, funcionaria de la entidad, pidió, además, a todos los pasajeros y a las aerolíneas que tengan en cuenta esas recomendaciones, pues, de lo contrario, pueden enfrentar procesos administrativos.

En Colombia, indican los datos recopilados por la Fundación Omacha, hay varios tipos de armadillo como Priodontes maximus, el Cabassous unicinctus, el Cabassous centralis, el Dasypus pastasae o el Dasypus sabanicola. Algunos de ellos están catalogados como una especie Vulnerable (VU) por la UICN, otros como “casi amenazados” y unos más como una “preocupación menor” (aunque de varios no hay datos claros para clasificarlos).

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