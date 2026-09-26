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Incendio forestal en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque está controlado en un 100 %: PNN

Parques Nacionales Naturales informó que en los próximos días comenzarán las labores de recuperación de las zonas afectadas. Mientras tanto, el área protegida en Boyacá permanecerá cerrada al público.

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Redacción Ambiente
26 de septiembre de 2026 – 04:05 p. m.
El Santuario de Fauna y Flora Iguaque, en Boyacá, ha sido uno de los más afectados por las llamas.
El Santuario de Fauna y Flora Iguaque, en Boyacá, ha sido uno de los más afectados por las llamas.

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En la tarde de este sábado, 26 de septiembre, Parques Nacionales Naturales (PNN) anunció que el incendio forestal en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, en Boyacá, ya fue controlado totalmente por los organismos de atención de emergencias en el terreno.

“Reconocemos y agradecemos la invaluable labor de las brigadas de control de incendios de nuestras áreas protegidas, las autoridades nacionales y territoriales, la UNGRD, el Ejército, la Fuerza Aérea, Policía, equipos de bomberos y, especialmente, las comunidades que sumaron esfuerzos para atender esta emergencia”, indicó la entidad, a través de su cuenta de X.

Cabe recordar que el pasado viernes, 25 de septiembre, Parques anunció que cerrará temporalmente el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, ubicado en Boyacá. De acuerdo con la entidad, esta medida se adopta como prevención ante la emergencia por el incendio forestal que afecta el área protegida.

La entidad indicó que busca garantizar la seguridad de visitantes y de los equipos que están atendiendo la emergencia que, de acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha provocado la afectación de 1.480 hectáreas, de las cuales 715, es decir el 89 %, hacen parte del santuario, donde se encuentran áreas protegidas de páramos, bosques altoandinos y lagunas de origen glaciar. "Es el área del Sistema de Parques que más acueductos abastece", según PNN.

Esta medida, explicó Parques Nacionales, se adoptó por medio de la resolución 450 del 24 de septiembre de 2026, a través de la cual se busca facilitar las labores de atención de la emergencia provocada por el incendio, que ha requerido el trabajo terrestre y apoyo aéreo.

Según la entidad, durante el cierre preventivo de este santuario, no estará permitido el ingreso de visitantes ni de personas no autorizadas. "El acceso estará restringido al personal y a las entidades que deban ingresar para atender la emergencia, realizar acciones de manejo y recuperación o desarrollar las actividades autorizadas relacionadas con las fuentes de agua que abastecen a los acueductos de la zona", detalló Parques Nacionales.

Además de ser parte de la atención al incendio forestal, Parques Nacionales anunció que adelantará la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades Ambientales Posdesastre (EDANA). Por medio de esta se podrían identificar las necesidades de recuperación del área y orientar las acciones de restauración del ecosistema.

"El cierre preventivo se mantendrá hasta que existan las condiciones necesarias para reabrir el santuario a los visitantes. La entidad invita a la ciudadanía a respetar esta medida y a no ingresar al área protegida mientras permanezca vigente el cierre", detalló la entidad.

Con el control del incendio, Parques asegura que lo que viene ahora será realizar acciones para recuperar el área afectada. “Vamos a fortalecer nuestros viveros y a trabajar en la restauración con especies nativas para acompañar la recuperación de estos ecosistemas”, señaló la directora de la entidad, Sandra Bessudo.

Balance de incendios forestales en Colombia

Según el reporte de la UNGRD, con corte a las 9:00 a. m. de este sábado 26 de septiembre, estos son los incendios activos:

  • Valle del Cauca: Guadalajara de Buga – sector La Mesa: atiende el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guadalajara de Buga y se realiza un convenio con una brigada forestal privada.
  • Cundinamarca: Cucunubá – vereda Media Luna: apoyan CMGRD y Bomberos.
  • Tolima: Dolores – vereda Piñal. Atiende Bomberos de Dolores.

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Por Redacción Ambiente

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