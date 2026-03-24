Incendios han dejado cerca de 17.000 hectáreas afectadas en área protegida en Arauca

Los incendios han afectado zonas que ya habían sido restauradas en 2025. Foto: Parques Nacionales Naturales

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En el municipio de Cravo Norte (Arauca), se encuentran activos dos incendios forestales que han afectado al Distrito Nacional de Manejo Integrado (DNMI) Cinaruco, un área protegida clave para la conservación de la biodiversidad. Según comunicó Parques Nacionales Naturales (PNN), desde el pasado jueves 19 de marzo se identificaron dos eventos críticos en la vereda Cinaruco.

Por un lado, en el predio Bellavista, ubicado en límites del DNMI, se ha registrado un incendio subterráneo, lo cual facilita que se reactive constantemente y se propague más rápido el fuego, afectando zonas que ya habían sido restauradas en 2025. Esto ha amenazado la integridad de los habitantes del sector, así como la infraestructura de las viviendas. No obstante, se ha logrado salvaguardar la vida de los residentes y garantizar la estabilidad de sus hogares.

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De acuerdo con Parques Nacionales Naturales, entre el 20 y 22 de marzo, un equipo conjunto de guardaparques, el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil de Cravo Norte y miembros de la comunidad han concentrado sus esfuerzos en atender la situación del predio Bellavista.

Por otro lado, en Caños Araguato y Mocho, hacia el oriente del área protegida, se detectó un incendio, cerca del predio denominado “Vaya y Vuelva”. Debido a la magnitud de los eventos, el pasado 23 de marzo se oficializó ante el municipio la persistencia y extensión de este segundo incendio, con el fin de coordinar el apoyo necesario.

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A la fecha, PNN estima que aproximadamente 17.000 hectáreas dentro del DNMI Cinaruco han sido afectadas por estos incendios, generando impactos directos sobre la biodiversidad. “Se registran daños considerables en zonas de restauración y afectaciones directas a la fauna local, incluyendo un felino, cuya especie está bajo verificación técnica”, comunicó la entidad.

Parques Nacionales Naturales también subrayó que el DNMI Cinaruco abarca más de 332.000 hectáreas de sabanas inundables, bosques densos y de galería, que son vitales para comunidades que desarrollan actividades agropecuarias en la región.

“En coordinación con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Cravo Norte, guardaparques, la Dirección Nacional de Bomberos y con el apoyo del cuerpo de bomberos de Arauquita, se espera el arribo de nuevas unidades operativas terrestres en las próximas horas para aunar esfuerzos en la extinción total de los focos activos”, apuntó PNN.

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