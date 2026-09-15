Indagan a funcionaria de Cortolima por quema de vegetación durante emergencia por incendios

Según informó el Ministerio Público, el proceso disciplinario está dirigido a una funcionaria de Cortolima, quien sería la propietaria del predio. En ese sentido, la indagación busca…

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), algunos todavía por determinar, debido a presuntas irregularidades en labores de tala y quema de vegetación. Los hechos habrían ocurrido en una finca de la vereda Guacamayas, en Dolores, en el departamento de Tolima.

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Según informó el Ministerio Público, el proceso disciplinario está dirigido a una funcionaria de Cortolima, quien sería la propietaria del predio. En ese sentido, la indagación busca establecer su posible participación en la presunta autorización o contratación de actividades de quema y tala, las cuales se habrían llevado a cabo el pasado 25 de agosto de 2026.

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“Para esclarecer los hechos, la Procuraduría también verificará si existían permisos o autorizaciones para adelantar la tala y quema controlada, así como las medidas y restricciones ambientales vigentes para ese momento”, se lee en el comunicado. En otras palabras, el organismo de control también pretende determinar las actuaciones de la autoridad ambiental frente a los hechos.

El Ministerio Público resaltó que las presuntas actividades irregulares se habrían dado en medio de la emergencia en Tolima por los incendios forestales, con cerros y campos completos arrasados por las llamas, cuando fueron capturados dos campesinos por parte de las autoridades.

Por esos días, la directora de Cortolima, Olga Alfonso, afirmó que la mayoría de las conflagraciones estaban siendo provocadas, pues de acuerdo con los equipos técnicos de bomberos nacionales, el color del humo era muy oscuro, lo cual podría indicar que son eventos ocasionados por combustibles.

Olga Alfonso, directora de Cortolima, admite que las labores en el terreno han sido frustrantes. “Tenemos miles de hectáreas de pastos, de bosques y, entre otros, de cultivos afectados, así como de fauna y flora, a pesar del apoyo de organismos de socorro, la fuerza pública y el Gobierno Nacional. Es un asunto complejo, pues resolvemos incendios, pero estos vuelven a prenderse”, asegura la funcionaria en conversación con este diario.

Del mismo modo lo sostuvo Yesid González, director de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars), en conversación con este diario hace unas semanas. “Más del 90 % de los incendios forestales en el departamento del Tolima son causados por la acción humana. Uno de los factores es el desconocimiento de la gestión del fuego, por lo que se debe crear mayor cultura en este aspecto e implementar las acciones como la prohibición de quemas”, dijo.

Según el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte a este 14 de septiembre a las 5:00 p.m., en el país permanecían 21 incendios activos y cuatro incendios controlados. Tolima ha registrado la mayoría, a lo largo de varios de sus municipios, en los cuales las autoridades han atendido la situación de la siguiente manera:

1. Cunday

• Veredas Páramo y California

• Defensa Civil y Ejército Nacional: BIADE 81 – APOLO 2

• 1 UH-60 FAC

2. Ibagué

• Sector Piedra – vía Payandé

• Atiende CBO Ibagué

3. San Luis

• Vereda La Salitre

• Atiende CBV San Luis

• 2 AT-802 AVIPO

4. Chaparral

• Vereda Guayabal

• Atiende CBV municipal

5. Rovira

• Vereda El Real

• Atiende CBV municipal

6. Ortega

• Llano de Olaya

• Atiende CBV Ortega

7. San Antonio

• Vereda San Francisco

• Atiende Bomberos San Antonio

8. San Antonio

• Vereda Recreo Alto

• Atiende Bomberos San Antonio

9. Coyaima

• Veredas Guadualito y Jabonera

• Atiende Bomberos Coyaima

10. Alvarado

• Hacienda La Clemencia

• Atiende Bomberos Alvarado

11. Prado

• Vereda Corinto, sector Sagitario, en cercanías a la represa de Prado

• Atiende Bomberos Prado (6 unidades y 2 móviles)

12. Ataco

• Vereda Paipa, sector El Espejo, finca El Resguardo La Rosalía

• Atienden Bomberos Planadas y CMGRD



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