Indignación por la posible caza ilegal de una conocida loba gris en EE.UU.

Los protectores de la vida silvestre en Estados Unidos están indignados con lo que ocurrió cerca al conocido Parque Nacional Yellowstone: hace unas semanas las autoridades recibieron información sobre un ejemplar de lobo gris muy apreciado y que, al parecer, fue asesinado.

La loba, conocida como 1478F, pertenecía a una manada que había sido descrita por las autoridades como la “más vista del mundo” y representaba un caso de éxito en conservación desde que los lobos fueron reintroducidos al parque en la década de 1990.

Pero, a pesar de los esfuerzos por proteger al grupo de lobos, todo parece indicar que, a finales de diciembre, 1478F fue asesinada.

En Jardine, Montana, encontraron su collar, que, según señaló en un comunicado la organzación Montana Fish, Wildlife & Parks, había sido cortado y arrojado a un árbol. Sin embargo, aún no hallan el cadáver.

En principio, se lee en el boletín, ofrecieron USD 1.000 dólares a quien dé información para encontrar a los culpables. Pero el caso ha generado tanta indignación que, con aportes del Fondo para Grandes Carnívoros y Lobos de las Montañas Rocosas, subieron la suma a USD 30.000 (es decir, más de COP 100 millones).

Después de todo, 1478F solía robarse las miradas de los visitantes por sus habilidades para cazar. Era, dijeron especialistas a Smithsonian Magazine, una “estrela” dentro de la manada.

Como indican en el comunicado, la caza de lobos estuvo permitida en ese punto, a las afueras del parque, hasta el 16 de noviembre del 2025 y, en caso de se haya producido en una fecha posterior, es considerado un acto ilegal.

De hecho, la caza de lobos dentro del Parque Nacional Yellowstone está prohibida, pero cuando las manadas traspasan sus fronteras ingresan a áreas en las que está permitida, lo que suele ser un tema de controversia en Estados Unidos. Para parte del sector ambiental, no extender la protección suele poner en aprietos a los lobos. Para otras personas, permitir la caza ayuda a controlar la población.

Incluso, como dijeron algunos expertos a Smithsonian Magazine, la discusión sobre los lobos empezó desde el momento mismo en el que fueron reintroducidos en los años 90, luego de que fueran exterminados de Yellowstone en el siglo XX. Pese a que parte del setor agrícola y ganadero no le gustó esa idea, para otros investigadores ha sido uno de los “experimentos ecológicos” más celebrados en Estados Unidos.

