Isagen inició vertimientos controlados desde la Hidroeléctrica Sogamoso, en Santander

La empresa generadora de energía, Isagen, informó que desde las 2 de la tarde del miércoles, 25 de febrero, inició la apertura de compuertas de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, ubicada en Santander. Las lluvias que se han registrado en los últimos días, han provocado un aumento en los niveles de las cuencas de los ríos Suárez y Chicamocha, que aportan a Sogamoso.

Esta situación ha generado que los embalses, especialmente el de Topocoro, alcance su cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar, “por lo cual se realizarán los vertimientos de manera intermitente y controlada, para mantener los niveles estables”, explicó Isagen.

Esta situación generará, entre otras cosas, aumento en los niveles del río Sogamoso, y es probable que algunos cultivos sembrados en las planicies y zonas de inundación natural del río se vean anegados por el aumento de nivel.

Según la empresa, Topocoro, uno de los embalses más extensos del país, que almacena el mayor volumen de agua con 4.800 millones de m3, “ha cumplido eficazmente su función reguladora”, asegura Isagen. Ahora, se dio inició a la siguiente etapa, la de los vertimientos, desde la central.

Debido a esta decisión, Isagen afirma que se activará la cadena de llamadas a los organismos encargados de la atención de emergencias de cada municipio, incluidos los organismos de socorro, autoridades locales, emisoras y hospitales, para que estos sean los encargados de activar los respectivos planes de emergencia y contingencia.

Recordemos que el área de influencia de la central está conformada por zonas de los municipios de Girón, Betulia, Zapatoca, Los Santos, Lebrija, San Vicente de Chucurí, Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres.

Ante este llamado, Isagen dio una serie de recomendaciones como abstenerse de acceder a la zona del río entre Puente La Paz y la presa Latora, estar atentos al incremento del río Sogamoso y evacuar las islas que se forman a lo largo de este afluente. También piden especial cuidado con los niños y niñas.

Según el más reciente boletín del Ideam, en Colombia más de 20 cuencas hidrográficas están en alerta naranja y roja, por las condiciones de lluvias y tormentas que se han presentando en el país. Entre estas está la cuenca del río Sogamoso y sus afluentes.

Además, recientemente el Ideam emitió alerta roja por los altos niveles del río Cauca, especialmente, a lo largo de su recorrido por los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Antioquia.

