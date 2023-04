“La actividad del volcán Nevado del Ruiz sigue siendo muy inestable”: SGC

Imagen del volcán Nevado del Ruiz tomada hace un par de años. Foto: ivanchofr

Luego de que el presidente Gustavo Petro firmara la ampliación del decreto 2113 de 2022, con el cual se decretó la Situación de Desastre de Carácter Nacional el pasado noviembre, para incluir al volcán nevado del Ruiz, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) advirtió que la actividad del volcán continúa siendo inestable.

De acuerdo con el SCG, si bien la sismicidad de fractura puede variar y cambiar de localización, “la presencia de anomalías térmicas en el fondo del cráter mayores a las presentadas en meses anteriores, asociadas con la salida -en ocasiones continua- de ceniza, son parámetros que indican un nivel mayor de actividad de este con respecto a semanas anteriores”.

Según la entidad, la actividad del volcán continúa en “nivel naranja”, lo cual indica que es probable que en los próximos días o semanas haga una erupción mayor a la que se ha presentado en los últimos 10 años.

“Para cambiar de nivel y retornar a nivel amarillo se requiere un tiempo prudencial donde se puedan observar tendencias y patrones que permitan inferir la posible disminución de la actividad”, explica el Servicio Geológico en un comunicado emitido este 15 de abril.

En comparación al 13 de abril, la actividad sísmica asociada a fracturamiento de roca al interior del edificio volcánico disminuyó. Tal y como lo señala el último boletín de SGC, los sismos se localizaron en los sectores suroccidental y suroriental del volcán y en el cráter Arenas, a profundidades entre 1 km y 4 km.

Así mismo, explica, la magnitud máxima fue de 0,4, la cual corresponde al sismo de las 02:41 p.m., localizado a 2,1 km al suroriente del cráter, a 3,3 km de profundidad. “También continúa la sismicidad relacionada con el movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos, asociada a la emisión continua y pulsátil de ceniza. Ayer, esta actividad presentó aumento en sus niveles de energía en comparación a lo registrado el 13 de abril. Se observó emisión continua de ceniza entre las 07:59 a.m. y las 11:13 a.m. y entre las 03:15 p.m. y las 12:57 a.m. de hoy, alcanzando en las horas de la tarde de ayer una altura máxima de la columna de 1480 m, medidos desde la cima del volcán”.

En los municipios de Murillo y Manizales fueron los puntos donde se detectó columna de ases y ceniza provenientes del volcán. La salida de dióxido de azufre a la atmósfera, por otra parte, mantuvo niveles similares a los de ayer. Según el SGC, “continúan las anomalías térmicas en el fondo del cráter, las cuales se observan desde plataformas satelitales”.

En caso de que haya una aceleración de procesos que sugieran una erupción inminente o que se produzca la erupción, el nivel de actividad se cambiará a rojo.

