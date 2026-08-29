La muerte de estos elefantes era un misterio. Es posible que la causa sea envenenamiento

El guarabosques Lesidai Kipelian fotografía los restos de Genghis Khan, un elefante macho de 11 años que falleció. Foto: EFE - DANIEL IRUNGU

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Más o menos desde junio, unos 20 elefantes han sido hallados muertos en Kenia, prendiendo las alarmas de las autoridades y de grupos conservacionistas. A varios los han encontrado agonizando y esforzándose por sobrevivir.

Este video, publicado por la agencia AFP en sus redes sociales, muestra a un macho antes de morir:

“Podías encontrar a alguno luchando por sobrevivir durante un día, dos o incluso tres días, hasta que finalmente moría”, dijo al medio francés RFI, Patrick Papatiti, jefe de operaciones de las tierras comunales de Olgulului, que incluyen la reserva Kitenden B, donde se han encontrado algunos individuos.

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Los extraños síntomas, que han compartido varios ejemplares, han generado muchas preguntas entre los especialistas. Aunque en principio barajaron la teoría de una posible enfermedad, fue descartada. Ir a la zona es seguro, dijo el Servicio de Vida Silvestre de Kenia para tranquilizar a los viajeros que suelen ir a ese lugar.

Sin embargo, las autoridades ahora tienen una nueva teoría: es posible que los elefantes hayan por envenenamiento.

Según le dijeron a la BBC, todo parece indicar que la causa detrás de esta tragedia es un cultivo de tomates de donde los elefantes se alimentaron. El problema es que lo habían rociado con cianuro y otros pesticidas, al parecer, ilegales.

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De acuerdo con las primeras muestras de laboratorio, señala el medio británico, los investigadores hallaron muestras de cianuro en el estómago de los elefantes. Además, los síntomas que compartían los individuos muertos (como parálisis) les hace pensar que, efectivamente, podría tratarse de ingesta de cianuro.

De hecho, hay una zona conocida como el ecosistema de Amboseli, cerca al Parque Nacional de Amboseli y al Parque Nacional de Tsavo, en el sur de Kenia, donde hay plantaciones de tomate a las cuales acuden, en ciertas ocasiones, los elefantes en búsqueda de comida.

Hasta el momento, las autoridades detuvieron a cuatro personas que pueden estar involucradas en los casos de envenenamiento.

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