La revista publicó esta semana una investigación que revela que la pérdida progresiva de individuos de elefantes asiáticos no solo reduce el tamaño de sus poblaciones, como es evidente, sino que también puede transformar profundamente sus relaciones sociales, hasta fragmentar comunidades que antes estaban conectadas. La investigación muestra que las…

La portada de Science, una de las revistas científicas más prestigiosas e importantes del mundo, muestra la silueta de un elefante en medio de un paisaje al atardecer. El animal está solo.

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La revista publicó esta semana una investigación que revela que la pérdida progresiva de individuos de elefantes asiáticos no solo reduce el tamaño de sus poblaciones, como es evidente, sino que también puede transformar profundamente sus relaciones sociales, hasta fragmentar comunidades que antes estaban conectadas. La investigación muestra que las sociedades de estos animales pueden llegar a un punto de inflexión: pierden tantos integrantes que las relaciones entre los individuos que permanecen comienzan a deteriorarse.

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El estudio se desarrolló en el Parque Nacional Udawalawe, en Sri Lanka, donde una población de elefantes asiáticos ha sido monitoreada desde 2006. Los investigadores analizaron durante 12 años, entre 2007 y 2018, las relaciones sociales de 443 hembras adultas y subadultas identificadas individualmente. Para ello reunieron 7.744 observaciones en las que aparecía al menos una hembra, durante un total de 1.665 días de observación. El objetivo de los investigadores era reconstruir cómo cambiaban las relaciones entre los animales a medida que algunos desaparecían de la población y otros llegaban.

Para hacerlo, utilizaron una herramienta conocida como análisis de redes sociales. Aunque solemos asociarla con el estudio de las relaciones humanas, también permite comprender cómo se conectan los animales dentro de una comunidad. En este caso, cada elefanta funcionaba como un nodo de la red y sus relaciones con otras hembras se representaban mediante conexiones, como se explica en la investigación. Los investigadores identificaban estas asociaciones observando cuáles animales se desplazaban juntos y mostraban comportamientos afiliativos.

Así podían determinar qué individuos tenían relaciones más estrechas, cuáles pertenecían a comunidades similares y qué tan conectadas estaban esas comunidades entre sí. Además, hicieron un análisis particular de 59 hembras que permanecieron en la población durante los 12 años del estudio.

Esto último fue importante porque permitió comprobar si los cambios en las redes sociales se debían exclusivamente a que desaparecían individuos o si también estaban cambiando las relaciones entre los elefantes que seguían vivos.

Hay que entender, dicen los autores, que los elefantes son animales profundamente sociales. Las hembras, en particular, establecen relaciones con otras hembras y forman comunidades que pueden incluir familiares y otros individuos con los que mantienen vínculos durante años.

Estas relaciones cumplen funciones fundamentales para su supervivencia. Los grupos permiten compartir información, acceder a recursos, cuidar a las crías, protegerse y responder mejor ante amenazas del entorno. Sin embargo, sus sociedades no son estructuras rígidas. Los elefantes pueden separarse temporalmente, reunirse con otros individuos y modificar sus asociaciones dependiendo de las condiciones ambientales y la disponibilidad de recursos. Este comportamiento se conoce como dinámica de fisión-fusión. Por ejemplo, un grupo de hembras puede desplazarse juntas durante un tiempo, separarse en unidades más pequeñas y posteriormente volver a reunirse.

Aunque las asociaciones cambien, algunos vínculos se mantienen durante años. Precisamente por esa flexibilidad, los científicos querían entender hasta qué punto estas sociedades pueden absorber la pérdida progresiva de sus integrantes sin alterar su estructura fundamental.

Los elefantes están más solos

Uno de los primeros hallazgos fue que, con el paso de los años, las pérdidas permanentes de individuos comenzaron a superar las nuevas incorporaciones al grupo. Estas pérdidas podían corresponder a muertes por causas naturales, como la edad o problemas de salud, muertes relacionadas con actividades humanas, como la caza ilegal, o desplazamientos permanentes hacia otros lugares.

“Observamos que cada vez más elefantes abandonan la población y posiblemente mueren, pero no llegan nuevos individuos”, afirmó Madsen. “Con menos individuos en la población, los que quedan, naturalmente, tendrán menos relaciones entre sí. Sin embargo, los elefantes restantes también están cambiando sus relaciones”, dijo, citada en una nota de prensa, Anastasia Madsen, autora e investigadora del laboratorio de la profesora asociada Shermin de Silva en el Departamento de Ecología, Comportamiento y Evolución de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de California, en San Diego.

El cambio se hizo especialmente evidente alrededor de 2012. A partir de ese momento, las salidas y pérdidas de individuos superaron cada vez más a las nuevas incorporaciones. Para 2018, aproximadamente el 69 % de las hembras que habían sido identificadas al comienzo del estudio ya no estaban presentes en la población. Esto resulta especialmente relevante porque los elefantes asiáticos pueden vivir 60 años o más, escriben los autores.

Por tanto, la desaparición de tantos individuos en un periodo relativamente corto representa una alteración demográfica importante para una especie de reproducción lenta y larga esperanza de vida. Pero lo más interesante es que los investigadores encontraron que esta pérdida de individuos también estaba modificando la arquitectura de sus relaciones sociales. A medida que aumentaban las pérdidas, los investigadores observaron tres cambios importantes.

Primero, las comunidades sociales comenzaron a ser más pequeñas. Segundo, aumentó el número de comunidades identificadas. Y tercero, esas comunidades empezaron a estar más aisladas unas de otras. Los científicos piden que imaginemos una sociedad conformada por varios grupos de elefantas que mantienen relaciones entre sí. Aunque cada grupo tenga sus vínculos más estrechos, existen conexiones con otros grupos que permiten que la población funcione como una comunidad más amplia. Cuando empiezan a desaparecer individuos, algunas de esas conexiones se pierden. Si el proceso continúa, los grupos pueden terminar relacionándose cada vez menos entre ellos. Eso fue precisamente lo que encontraron los investigadores: las comunidades que antes tenían conexiones con otras comenzaron a separarse, formando grupos más pequeños y aislados.

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El fenómeno se hizo evidente después de 2012, cuando las pérdidas de individuos comenzaron a superar las incorporaciones. En el grupo de hembras que permanecieron durante todo el estudio, algunos de estos cambios aparecieron con un retraso de entre uno y tres años.

Los investigadores interpretan este fenómeno como un punto de inflexión social (social tipping point). Es decir, un momento en el que la acumulación gradual de cambios demográficos termina provocando una transformación importante en la estructura de toda la comunidad.

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Ahora bien, los científicos querían saber si la fragmentación social podía explicarse únicamente por la desaparición de individuos. Para comprobarlo, estudiaron las relaciones entre las hembras que seguían presentes de un año a otro. Encontraron que las conexiones más débiles eran las primeras en desaparecer o modificarse. Esto, señalaron, tiene sentido si pensamos que no todas las relaciones sociales tienen la misma intensidad. Algunas elefantas mantienen vínculos muy estrechos, mientras que otras tienen asociaciones menos frecuentes, pero que permiten conectar diferentes grupos.

Cuando desaparecen individuos y se debilitan estas relaciones secundarias, las comunidades pierden conexiones que antes facilitaban el contacto entre ellas. Los investigadores encontraron que los elefantes que permanecían en la población tenían cada vez menos probabilidades de volver a asociarse con antiguos compañeros. Es decir, no solo estaban desapareciendo los individuos, sino que también se estaban perdiendo relaciones entre los sobrevivientes.

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"Probablemente todos nos identifiquemos con la sensación de aislamiento social que, paradójicamente, ha surgido con la llegada de las comunicaciones digitales, que parecen eliminar las limitaciones físicas de tener que estar en el mismo lugar al mismo tiempo", afirmó de Silva en la misma nota de prensa. "Pero para muchas especies sociales, entre las que nos incluimos tanto nosotros como los elefantes, debemos recordar que la conectividad social se basa en gran medida en compartir espacio y construir relaciones a lo largo de nuestras vidas. Fundamentalmente, para tener comunidades resilientes, necesitamos ser capaces de reemplazar las relaciones que se pierden con el tiempo". Los investigadores advierten que la nueva estructura de fractura social observada por los científicos podría no ser fácil de reparar.

Para las autoras del estudio, los nuevos hallazgos servirán para futuros estudios que busquen comprender los cambios en las estructuras sociales animales, cómo detectar dichas transformaciones y los factores responsables de las vulnerabilidades. El estudio, dicen, también impulsa el debate actual sobre la conservación de las poblaciones de elefantes a medida que los humanos se expanden hacia áreas donde históricamente prosperaron estos animales.

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