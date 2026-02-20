Las nuevas órdenes de la ANLA a Urrá: incluir escenarios de cambio climático y bajar su cota

La hidroeléctrica Urrá deberá bajar su cota de rebose, de acuerdo con el requerimiento de la ANLA. Foto: Gobernación de Córdoba

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la mañana de este viernes, 20 de febrero, Irene Vélez, directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y ministra de Ambiente encargada, reveló que le han hecho nuevos requerimientos a la hidroeléctrica Urrá, tras la emergencia presentada a principios de mes en el departamento de Córdoba.

Según dijo Vélez, hay un requerimiento inmediato que debe cumplir la hidroeléctrica: deberá bajar su cota de rebose. Hoy es de 130,5 metros y deberá disminuirla hasta 128,5 metros. Es una decisión, añadió, “derivada de todas las operaciones que ha hecho en el marco de la contingencia”.

Le puede interesar: Así fue la resistencia de los embera-katío en contra de la construcción de Urrá

Adicionalmente, señaló Vélez, la ANLA la pidió, a través de un Auto, que se haga una serie de estudios para recalcular el volumen de la represa y se tenga en cuenta lo que llaman el “vacío de amortiguación”.

“Aquellas hidroeléctricas, como Urrá, que tienen carácter multipropósito, no solo se encargan de producir generación eléctrica y obtener una rentabilidad financiera por la venta de energía, sino que tienen una responsabilidad en el manejo de la hidráulica regional”, aseguró. “Lo que le decimos, entonces, es lo que tiene que dejar de ‘vacío de amortiguación’ para cumplir con ese propósito regional. Eso lo debe cumplir de manera inmediata”.

Además, la ANLA le ordenó a Urrá que, en un mes, recalcule una nueva Curva Guía Máxima, es decir, el nivel máximo del embalse que garantiza poder contar con un “espacio” suficiente, en caso de que ocurra una creciente.

Lea también: Preocupación científica por el avance de una especie invasora en los ríos amazónicos

Para hacer ese nuevo cálculo, debe incluir escenarios de cambio climático y de las posibles lluvias que pueden presentarse en los próximos 500 años, explicó Vélez. “Con esa decisión, estamos reconociendo que estamos frente a una nueva realidad: el cambio climático y la variabilidad climática, que deben tener una incidencia sobre los instrumentos de control”, agregó.

Estos requerimientos fueron establecidos en dos autos emitidos por la ANLA. Uno ya fue notificado a la hidroeléctrica Urrá y el próximo, según la entidad, será notificado en los próximos días.

El primero (el auto 000939), conocido por El Espectador, tiene fecha del 16 de febrero. En él, la ANLA le pide a la empresa Urrá S.A. varias cosas. Además de informes técnicos de la situación de la hidroeléctrica, de los caudales registrados, de comparaciones con promedios históricos y de soportes que indiquen los albergues que incluye el Plan de Contingencias, le solicita que ejecute varias órdenes en seis meses.

Le puede interesar: Anulan decreto sobre la Línea Negra, territorio ancestral en Sierra Nevada de Santa Marta

Entre ellas, le pide que haga una “valoración de escenarios por rebose de presas por vertedero donde se considere, como mínimo, períodos de retorno de 1.000, 5.000 y 10.000 años”.

Así mismo, que incluya “escenarios prospectivos de cambio climático, principalmente en relación con precipitación (es decir, lluvias y caudales)” y que identifique “elementos expuestos (personas, medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e infraestructura) que pudieran verse afectados por la materialización de los escenarios identificados”.

En un término de un año, la ANLA también le ordena a Urrá que presente otro estudio hidrológico y de modelación hidráulica en el que, entre otras cosas, incluya, simulaciones que contemplen “horizontes de 5, 25, 50 y 100 años, usando información hidrológica oficial, proyecciones climáticas nacionales e internacionales, escenarios de variabilidad interanual (ENSO) y representando las condiciones operativas del embalse”.

En el Auto, la ANLA le advierte a la empresa que, de no cumplir esos requerimientos, puede exponerse a medidas preventivas y sanciones.

De hecho, en este momento, dijo Vélez, hay dos procesos sancionatorios abiertos contra la hidroeléctrica por, presuntamente, haber superado la curva guía máxima en años anteriores.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜